Renuncia Georgina Zapata a Secretaría General del PRI Estatal

Chihuahua. – A través de un documento dirigido a la comunidad en general y a la militancia del PRI Estatal, la Secretaria General del Comité Estatal del partido, Georgina Zapata, anunció que se retira del cargo.

Zapata, de dijo extrañada que desde hacía dos meses fue notificada por el Comité Nacional que debía separarse del cargo, a pesar de que a la presidencia del Comité se le otorgó una prórroga indefinida.

“Sin recibir mayor explicación ni atenciones correspondientes, atendí la instrucción, respetuosa de los lineamientos que se establezcan desde la sede nacional… Mi respeto y lealtad a nuestro organismo político me obligaba a mantener el orden y la calma ante esta situación tan particular, pensando siempre en no generar incertidumbre o inestabilidad a la percepción de los ciudadanos”, dice textual el documento.

La también diputada local de la bancada del PRI, agradeció a quienes colaboraron durante su encargo y se puso a la orden de la ciudadanía desde su curul en el Congreso del Estado.