Renuncian al sueño americano

Hace cinco meses, por la difícil situación que se vive en Venezuela, José decidió salir del lugar donde vivía con sus familiares y emprender el viaje en busca de un mejor futuro para su hijo Brayden de 11 años de edad.

Se integraron a una caravana de alrededor de 2 mil 200 personas y comenzaron la caminata de miles de kilómetros por varios países. Un familiar se quedó en la pequeña casita que era el hogar donde desde hacia cinco años vivía junto con su hijo. Blanca la mamá del menor se cansó de vivir en la pobreza y cuando se enamoró de otro hombre decidió que era momento de partir, pero sola, y sin nada que le recordara el pasado, dejó al niño a cargo del padre.

José se ganaba la vida manejando un montacargas. No ganaba mucho, pero al menos no faltaba el plato de comida en la mesa. Un día, un vecino le comentó que varios familiares que se habían ido a la unión americana, les estaba yendo muy bien y ganaban tantos dólares que hasta para enviar a la familia.

Las ganas de salir adelante le sembraron la espina y siempre acompañado de su hijo, decidió emprender el vuelo. Al principio todo fue emoción, porque incluso los habitantes de algunos poblados los ayudaban con comida, pero pronto esa gentileza terminó y empezaron las carencias, además de los peligros.

El clima en Chihuahua es extremo y les ha tocado sortear temperaturas congelantes. Se cubren con una cobija y tienen la suerte de quedarse bajo el amparo de un camper, pero el calor humano, no alcanza a evitarles los temblores cada vez que el termómetro alcanza grados muy fríos.

De las dos mil doscientas personas que iniciaron el viaje, muchos decidieron cancelar la travesía y regresaron a sus lugares de origen.

José hace unos días se pudo comunicar con un conocido que se encuentra en Chicago y lo que escuchó le cambió la forma de pensar. “Acá está muy difícil, somos demasiados y no hay trabajo. Yo desde hace seis meses que llegué no he podido trabajar. Batallamos por todo y hace mucho frío. No intentes cruzar a Estados Unidos, por amor a tu hijo, mejor regrésate”.

Por amor a su hijo decidió que se cancela el viaje hacia el país de los dólares. El viaje a la ciudad de México les cuesta alrededor de cuatro mil pesos, y los están juntando para regresarse. Ya tiene mil doscientos, y seguirán vendiendo paletas en el Centro de la ciudad para reunir lo que les falta.

“Lo más importante en mi vida es mi hijo y no quiero exponerlo a ningún peligro ni necesidad más. No más sueños. Se acabó”.

