Renuncian González, Belkotosky y Siqueiros a cargos en el TSJ

cortesía

Chihuahua.- Pablo Héctor González presentó su renuncia como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), además, hicieron lo propio Tania Belkotosky a la secretaría general y Roberto Siqueiros Granados como consejero de la judicatura estatal, esto, en reunión extraordinaria del pleno del tribunal celebrada este medio día.

Mediante sesión virtual pública extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que inició a la una de tarde, fueron recibidas las renuncias arriba citadas.

La secretaría general del TSJ Tania Belkotovsky tomó previamente la lista de asistencia de los magistrados presentes.

Como punto número Uno y Dos, respectivamente, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura.

“Pido incluir un cuarto punto del día, la renuncia de Tania Belkotosky a la secretaría general”, propuso Pablo Héctor González, misma que le fue concedida.

En la sesión extraordinaria de este miércoles se adelantó que será el próximo viernes en sesión de El Pleno, donde se elegirá al nuevo presidente del Poder Judicial y el nuevo representante del Poder Judicial en el Consejo de la Judicatura ante la salida de Roberto Siqueiros.

“Me dirijo a ustedes y por motivos personales presento mi renuncia, con efectos a partir del 11 de noviembre de 2021 y agradezco su confianza. Me despido de ustedes, fui un facilitador. Me voy con la satisfacción de un trabajo fructífero del que ustedes tienen noticia y por el agradecimiento amistad que me han dado.

Mientras no llegue el termino de mi jubilación continuare en la sala que me corresponde”, puntualizó.

Al someterse a consideración del Pleno la votación, la totalidad dio su anuncia para aceptar la renuncia de Pablo Héctor González a la presidencia.