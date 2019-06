Reportan 13 incidentes por lluvias del domingo

Chihuahua.- Un total de 14 afectaciones fueron registradas en la ciudad, generadas por las lluvias que se presentaron durante el domingo, según reportó la Dirección de Seguridad Pública

Elementos de la Policia Municipal y del Cuerpo de Bomberos atendieron los incidentes, algunos de ellos detectados a través de la Plataforma Escudo Chihuahua.

Se presentaron nueve inundaciones en casa habitación en distintos domicilios:

Calle 59 y 20 Aniversario

Calle 34 y Méndez

Calle 3ra y Urquidi

Calle 7ma y Jiménez

Calle 33 y Degollado

Calle 48 y Ochoa

Calle Privada de 5ta, número 1911

Calle Niños Héroes y 5ta

Calle 24 de Febrero y Río Chuviscar

Además se brindó atención ados2 vehículos en las calles 27 y Tamborel y Calle 16 y Hacienda del Torreón, un derrumbe de ocho mentros de barda de la primaria Independencia ubicada en la avenida Pacheco y J. J. Calvo dando aviso a la Coordinación de Protección Civil Municipal

Fue atendido tambíen un desbordamiento de arroyo en la Calle 15 y Francisco Villa lo cual ocasionó encharcamientos en domicilios, cabe resaltar que no se registraron lesionados en los servicios brindados.

Por tal motivo la Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a los chihuahuenses para que sigan las siguientes recomendaciones:

Si conduces:

- Maneja a velocidad moderada.

- Maneja con las luces encendidas.

- Se cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

- Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Si te encuentras en la vía pública:

- Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia.

- No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

- Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes.

- Evita días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

Si estás en casa:

- Evita dejar objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas.

- Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

- Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

Finalmente el Gobierno Municipal solicita a la ciudadanía a estar pendiente de los avisos que se emitan por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, además de reportar cualquiera situación de emergencia al número de emergencia 911 para una atención oportuna.