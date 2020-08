Reportan 54 accidentes el fin de semana

El Diario

Chihuahua.- Una persona sin vida y nueve lesionados, 54 accidentes viales y 28 automovilistas detenidos por conducir en estado de ebriedad fue el saldo del fin de semana en la ciudad de Chihuahua de acuerdo con el reporte emitido por la Policía Vial; por el momento no se contempla reestablecer los retenes “anti ebrios”, informó la dependencia.

La Policía Vial reportó que el viernes se registraron 22 choques y una persona atropellada, además de que se logró la detención de cinco automovilistas que circulaban en estado de ebriedad.

Para el sábado se registraron veinte choques y una volcadura, además de la detención de 18 automovilistas ebrios y para el domingo se registró una volcadura fatal en la avenida Equus que dejó a una persona sin vida, además ocurrieron ocho choques en diversos puntos de la ciudad y se detuvieron a cinco conductores ebrios.

La Policía Vial aclaró que la detención de los automovilistas ebrios se logró luego de que se les sorprendió infringiendo alguna regla de vialidad y al momento de la revisión se les detectó un grado de alcohol.

Cabe señalar que a consecuencia de la pandemia, no se llevan a cabo los retenes “anti ebrios” por parte de la Policía Vial y no se realizan pruebas de alcoholímetro, hasta que los automovilistas son revisados por el médico legista en las instalaciones de la corporación. Por el momento no se contempla retomar estos retenes, pero esto significa que existan consideraciones para quienes conduzcan en estado de ebriedad.