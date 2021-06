Reportan 7 personas rescatadas, 6 derrumbes y 32 inundaciones

El Diario

Chihuahua.- Durante la tarde, noche del domingo y madrugada del lunes el servicio de emergencias de la ciudad de Chihuahua atendió 126 reportes de incidentes relacionados con las intensas lluvias que se presentaron a lo largo de la ciudad, siendo siete las colonias que se consideraron como de desastre debido a las afectaciones de las intensas precipitaciones. Las atenciones más trascendentes fueron el rescate de siete personas en distintos hechos, seis derrumbes y 32 inundaciones.

Entre Bomberos y Policías, se logró el rescate de 2 personas en el arroyo de calles 90 y Vialidad Ch P, 4 personas dentro del canal, que se encuentra junto a la calle 28, así como una más dentro del Rio Sacramento.

A ello se añade el auxilio de moradores en 32 casos de inundaciones, así como seis derrumbes o caídas de bardas. Las zonas más afectadas fueron las colonias: Campesina, Margarita Maza de Juárez, Los Pinos, Genaro Vázquez, Cerro de la Cruz, Valle de la Madrid y Rosario.

Asimismo en menor medida las colonias Villa Juárez y División del Norte, al Sur.

Por lo anterior se pide a la ciudadanía no exponerse de no ser necesario y tomar las medidas de prevención adecuadas, tales como no intentar cruzar por zonas inundadas.