Reportan haber visto al abuelastro de Alondra aquí y en la Sierra

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) informó que han recibido reportes de avistamientos de Ramiro C. C., quien se encuentra prófugo de la justicia como el principal sospechoso de la desaparición de Alondra Nolasco, hechos ocurridos en septiembre del 2017, siendo esta la razón por la que la tarde del martes se catearon tres domicilios en los que se presume se puede alojar esta persona.

Yesica Rentería vocera de la FEM, dijo que también han recibido reportes de que esta persona ha sido vista en varias comunidades de la sierra tarahumara y que se desplaza constantemente por aquella región, así como en esta ciudad.

La tarde del martes, agentes de la FEM realizaron cateos simultáneos en tres viviendas ubicadas en las calles Camilo Cienfuegos 262 y 274 Colonia Diego Lucero; Calle Mineral Veta Colorada 4736 Colonia Minerales; y Calle Monte Etna 15515 Colonia Atenas, en los que se presume esta persona ha sido vista.

De acuerdo con la FEM no se localizaron elementos nuevos que puedan aportar en la investigación que se realiza para esclarecer el caso y establece que este tipo de actividades se realizarán en los próximos días en los sitios en los que se tiene conocimiento que ha sido visto Ramiro C. C.

La pequeña Alondra María Nolasco Corpus, cumplirá tres años desaparecida el próximo 18 de septiembre y fue vista por última vez en su recámara y cuando su madre llegó de trabajar la pequeña de 9 años en aquel entonces ya no se encontraba.

A partir de esto se han realizado una serie de búsquedas y rastreos en predios localizados al norte de la ciudad sin que se haya logrado encontrar rastro de la menor y en abril del 2018 durante un cateo a la vivienda del abuelastro, fueron encontrados restos óseos que se encontraban calcinados, evidencia que se envió a un laboratorio en Austria para determinar a quien corresponden.