Representan alumnos del Cobach al estado en distintas disciplinas

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Cada 23 de mayo en México se celebra el Día del Estudiante, una fecha que busca destacar la importancia de los jóvenes estudiantes en el progreso de la nación.

Con el fin de demostrar el talento y esfuerzo que hacen los jóvenes dentro de la educación de nuestro estado, las historias de Saúl, María Fernanda y Luis, estudiantes del Colegio de Bachilleres, nos enseñan que la dedicación y esfuerzo brindan grandes frutos.

Luis, deportista nacional: “mientras más difícil es el objetivo, más reconfortante es cuando lo superas”.

Luis Morales tiene 16 años y es estudiante del COBACh Plantel 10; es un atleta nacional en los 100 metros planos, así como en lanzamiento de disco y jabalina.

Para Luis el camino no ha sido fácil, a su corta edad ha destacado por ser un buen hijo, estudiante y atleta que cuenta con una discapacidad visual de nacimiento, pero que no ha sido obstáculo para destacar como deportista nacional.

Feliz de poder destacar en lo que para él es considerado como un ‘hobby’, muestra sus tres medallas de oro y dos de platas, todas a nivel estatal.

Próximamente asistirá a un Grand Prix en Monterrey y en junio estará asistiendo a un preseleccional para los juegos Panamericanos en Colombia.

Comentó que el deporte le ha dado la oportunidad de viajar a lugares que nunca habría imaginado y que gracias a que ha destacado a pisado parte de la republica en donde ha hecho grandes amistades.

“Soy de los pocos que tuvieron el nivel para representar al estado y puedo decirles a todos los chavos de mi edad que no se rindan, todos los objetivos que tengan los cumplan, porque entre más difícil es el objetivo, más reconfortante es cuando lo superan”, dijo, mientras era aplaudido por sus maestras y compañeros que lo escuchaban.

María Fernanda Cortés Peña: “Mis papás, mi más grande impulso”.

La estudiante del Plantel 4 del Colegio de Bachilleres, María Fernanda es una joven de 16 años que de destaca en las matemáticas.

Participó en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para todas sus etapas, representando con orgullo al estado y está en espera de que se habrá la convocatoria para este año.

Además de destacar en los números, María Fernanda es bailarina de Jazz desde los 5 años y considera el baile como una distracción, además de una pasión en su vida.

“Desde siempre he sido muy destacada en las matemáticas, pero ahora el bachilleres me impulsó a participar y ahí descubrí que es algo que me gusta y me llama mucho la atención”, platicó.

La joven matemática, sabe que el tiempo y el futuro es inmediato, por lo que está determinada a continuar sus estudios dentro de la rama del Derecho.

“Mis papás me han apoyado siempre en esos momentos de frustración, ellos son mi más grande impulso”.

Saúl Tapia, sueña con ir a Indonesia a internacional de Informática.

“A veces queremos que las cosas pasen y que precisamente, sean cosas buenas, pero si te quedas esperando a que te pase algo bueno, a lo mejor te puedes quedar esperando toda tu vida, ¡tienes que agarrar valor y hacer que las cosas pasen por ti mismo!”, comentó el estudiante del plantel 8.

La mezcla de emociones que le causa saber que puede ser uno de los 4 mejores en la Olimpiada de Informática son muchas: nervios, emoción, felicidad.

En el nacional pasado que se llevó a cabo en línea por cuestiones de la pandemia por Covid-19 consiguió medallas de oro; sin embargo, este año se encuentra emocionado porque esta en el selectivo para el internacional que se llevará a cabo en Indonesia.

Cuenta que empezó a competir en el 2020, en olimpiadas en donde resuelven problemas con programaciones.

“Me interesó la informática porque siempre me había gustado ese tipo de cuestiones de lógica y matemáticas, pero nunca había tenido algo que realmente fuera mío, y cuando nos introdujeron a la materia de informática, sentí que era algo mío y en lo que realmente era bueno”.

Su siguiente paso es estudiar Ciencias de la Computación, siempre motivado porque cuenta con el apoyo de sus padres.

El Día del estudiante nació como conmemoración al movimiento estudiantil de 1929

Su origen se remonta al año 1929 en donde unos estudiantes de la ahora Universidad Nacional Autónoma de México, se lanzaron a la huelga en pro de la autonomía de la universidad.

Los alumnos fueron agredidos brutalmente por la Policía Federal de Caminos (PF) dentro de las instalaciones de le Escuela de Derecho, dentro de una serie de protestas y eventos que culminaron en la huelga.

El alumnado, reclamó que ese día fuera recordado como su día y que la plaza de Santo Domingo en Ciudad de México fuera llamada Plaza 23 de mayo o del Estudiante.