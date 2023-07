Representará mujer policía a Chihuahua en competencia

Mujer comprometida, excelente nadadora y agente preventiva al servicio de la seguridad de los chihuahuenses, Guadalupe Yasbet Portillo Rodríguez, elemento activo de la Policía Municipal capitalina, será quien represente a la corporación en los “Juegos Mundiales para Policías y Bomberos Winnipeg 2023”, el máximo torneo deportivo a nivel internacional para atletas miembros de esas dos profesiones.

Yasbet ha sido uno de los mayores iconos deportivos dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, gracias a su esfuerzo, disciplina y constancia, siempre bajo la guía de instructores y nutriólogos certificados del Centro Deportivo Integral para Policías (Cedipol), cuyas instalaciones sirven como punto de entrenamiento para personal de la institución policial, hecho que forma parte de los proyectos que reiteran el compromiso de este centro y Ficosec para con la DSPM en la dignificación de policías y bomberos del municipio.

Policías y bomberos locales, nacionales y extranjeros, no han sido rival suficiente para esta campeona del nado, cuya tenacidad le ha otorgado medallas de oro, plata y bronce en varias competencias realizadas en distintas ciudades del país, tales como Guadalajara y San Luis Potosí, donde se han realizado los Juegos Latinoamericanos para Policías y Bomberos.

Ahora Yasbet va por el gran trofeo a la ciudad de Winnipeg, en Canadá, en las categorías de natación y nado en aguas libres, donde el próximo 25 de julio se estarán llevando a cabo las competencias, sin duda el evento deportivo más importante para los representantes de las fuerzas policiales a nivel internacional, pues reúne a miles de participantes de varios países en múltiples disciplinas como fútbol, baloncesto, atletismo, natación, triatlón, ciclismo, tiro, ajedrez, boxeo, jiu jitsu, tae kwon do, carrera vertical, súper bombero y relevos bombero, entre otras.

Aunque esto representa un enorme reto para Yasbet, ella sabe que se encuentra entre las y los mejores competidores y que, independientemente del resultado, su mayor trofeo será haber dado lo mejor de sí para enfrentarse a sus colegas en este difícil desafío.

Su desempeño y ejemplar historial como guardián del orden en el grupo de ciclistas Beta, encargado de vigilar el centro de la ciudad, hacen de ella un modelo a seguir para sus compañeros dentro de la institución, que desde hace once años le dio lugar entre sus filas.

“Sólo me resta agradecer a mi corporación, a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a todas aquellas personas que me impulsan como policía y como deportista en mis maratones, en mis diferentes competencias. Esto me ha dado ánimos y fuerza para lograr las condecoraciones que hasta hoy conservo con todo mi corazón”, dijo la poli deportista.