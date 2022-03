Reprueba jefe legislativo del PAN designación de Trevizo como abogado general

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El coordinador de los diputados panistas en el Congreso del Estado, Mario Vázquez, reprobó la designación de Mario Trevizo como abogado general de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Vázquez Robles, cuestionó los motivos que se tuvieron para designar al ex testigo de la Operación Justicia Chihuahua y el Secretario General de Gobierno durante el gobierno de César Duarte, la administración más polémica por los numerosos desvíos de recursos de las arcas estatales.

“Habría que preguntarle al rector sobre esa decisión, a mí sí me deja algunas dudas y creo que en este momento no es saludable para la UACH, pero el rector con sus facultades tendrá que responder sobre los cuestionamientos alrededor de ello”, dijo textual.

Algunos diputados entrevistados dieron el beneficio de la duda al ahora funcionario universitario, mientras otros llamaron a revisar la designación, pero el líder de los panistas fue tajante y ratificó su postura:

“A mí no me deja buen sabor de boca, a mí me deja muy mal sabor de boca, porque está vinculado con el duartismo, precisamente y porque Duarte y su equipo no dejaron buen legado en Chihuahua, al contrario”. Concluyó.