Reprueba regidor cambios de último momento a proyecto de iluminación

Chihuahua.- El regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio García Hernández, reprobó que el Ayuntamiento de Chihuahua a cargo de la edil María Eugenia Campos Galván venga y diga 48 horas antes del proceso del plebiscito que el proyecto Iluminemos Chihuahua cueste mil millones de pesos y no 6 mil millones de pesos.

Razón por la cual, avaló la decisión que tomó el Comité Directivo Estatal del PRI en no obligar a la militancia a sufragar en este proceso de participación ciudadana.

Finalmente, García Hernández, aseguró que no hay condiciones de liquidez, honestidad y ética política para efectuar este próximo domingo un proceso de participación ciudadana como lo es el plebiscito.