Reprueban agresión contra ejidatarios

Chihuahua— Tras el pleito el presidente del PRI, diputado Omar Bazán, reprobó la agresión de los elementos estatales.





Agregó que los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad realizaron un acto cobarde violando las garantías individuales de los ciudadanos al golpearlos y detenerlos, por lo que junto a Colunga considerará interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.





Ven incapacidad del Gobierno estatal para resolver conflictos

El Gobierno del Estado tiene la incapacidad de resolver los asuntos de manera pacífica, tratando como delincuentes a los ciudadanos, llegando al grado que en algunas ocasiones los guardianes del orden golpeen a los quejosos, manifestó Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena.





Lo anterior después del “zafarrancho” ocurrido en una brecha de Sacramento, donde los colonos buscaban reabrirla tras ser cerrada por el Gobierno del Estado con la intención de impedir que ciudadanos circulen por el lugar, ahí fueron detenidas al menos tres personas.





Asimismo, el líder de Morena mencionó que esta actuación es un síntoma de que Javier Corral Jurado no tiene controlado el estado, por lo que apoyarán a los colonos de Sacramento en esta protesta.





Aclaró que esta petición no es un “aferramiento” de los habitantes del sector, es una verdadera necesidad, debido a que todos los días tienen que cruzar por la caseta para trabajar o ir a la escuela quienes no pueden estar pagando porque no sería justo y correcto.





Chaparro dijo que toda persona debe ser atendida de buena forma, además de que el partido seguirá de cerca el asunto y ayudará a los colonos para que sean respetados sus derechos.