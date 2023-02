Repunta aquí el pago de tarjeta

El uso de la tarjeta como forma de pago se ha generalizado especialmente luego de la pandemia, por lo que pasó de ser el 10 o el 15 por ciento de la venta de los negocios en el 2019, al 40 y hasta el 60 por ciento actualmente, según comentó el presidente de Cocentro, Ricardo Perea, quien añadió que ahora existen varias maneras de hacerse de una tarjeta, ya sea de débito o de crédito, además de que el comercio electrónico durante la pandemia impulsó el uso de los instrumentos bancarios y financieros como forma de pago, a pesar de que esto representa tener que cubrir comisiones por el uso de terminal que va del tres al cinco por ciento.

Mencionó que en todo el mercado se ha dado un aumento en el uso de las tarjetas, lo que ha provocado que haya nuevas opciones que se puedan tramitar incluso por una aplicación de celular o en tiendas de una cadena de minisúper, además de que los negocios están adquiriendo los dispositivos para aceptar los pagos de esta manera, aunque esto les genera comisiones que tienen que pagar, ya sea el negocio o los clientes.

Agregó que existen comercios que actualmente no aceptan los pagos con tarjeta, pero cada vez son los menos, ya que las personas prefieren no portar efectivo. Apuntó que los comercios informales también están aceptando los pagos sin efectivo, por lo que no es raro que los vendedores ambulantes cuenten con una terminal. “Hay negocios que sus ventas ya son 60 por ciento por tarjeta, mientras que en muchos otros es del 40, lo que ya es una tendencia a la alza en la ciudad”. ochavez@diarioch.com.mx