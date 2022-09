Requiere México un país unido, no en pleito: Enrique de la Madrid

El exsecretario de Turismo, abogado y columnista, Enrique de la Madrid Cordero, señaló que se requiere ahora un México reconciliado y en reconciliación, ya que uno polarizado y en pleito no le va bien, sin crecimiento económico en los últimos cuatro años y con más pobres.

Invitado por Coparmex-Chihuahua a las jornadas de Dialogo por la Democracia, ofreció también una rueda de prensa acompañado por Salvador Carrejo y el maestro Martín Zermeño, donde enfatizó que sí se puede tener un mucho mejor país, con más empleo mejor pagado, estar seguros en las personas y bienes, con seguridad universal y que cuide más el medio ambiente.

De la Madrid dijo que se requiere instaurar el diálogo en democracia, sobre todo, con respeto a las libertades. “Dialogando es como se puede resolver los problemas y constuir un México mejor”.

Quien ha manifestado interés en ir por la candidatura a la presidencia de la República en el 2024, dijo que, son muchos los mexicanos que quieren una alternativa de país, con un México próspero e incluyente, que sea más justo, empatico, sustentable y se viva en paz.

Dijo que quienes piensan en esa visión, tienen el reto, primero, de generar un proyecto de país que se pueda transmitir y explicar, y en su momento, encontrar los criterios de selección de los candidatos para formar una alianza.

Planteó la necesidad de mantener el arbitro del INE, ya que si se quiere jugar a la democracia esa instancia es bien importante que esté firme.

Apuntó que los retos son importantes, generar la alternativa política, tener una narrativa clara que aluda a los principales problemas de la gente, quien está agobiada en el país por la falta de oportunidades de empleo, porque los salarios no alcanzan, los precios de los productos han subido; los problemas de seguridad y del medio ambiente.

También decir cómo atender los problemas de la salud, ya que los mexicanos no están siendo atendidos.

Los retos son, generar un buen proyecto, entusiasmar a la gente y, sobre todo, ponerse de acuerdo para que finalmente se acabe de encabezar ésto, quienes sean los mexicanos más competitivos y tengan la mejor visión de país.

Apuntó que lo que ha hecho bien ela ctual gobierno federal es generar conciencia de la desigualdad que hay en el país.

En Chihuahua, que es una entidad con mucho mejor nivel de vida que otras partes del país, todavía se tiene al 25 por ciento de la población en pobreza, unos 980 mil personas, así como unas 100 mil en pobreza extrema.

Reiteró que el asierto de este gobierno es generar conciencia de que es un tema que se debe resolver, así como un aumento del salario mínimo, porque ya era muy bajo.

Pero de las cosas que ya no ve bien, de que no se puede resolver la pobreza si se pelea con la ivnersion nacional y extranjera, ya que con ello no se genera los empleos y buenos sueldos, por ello, la economía no ha crecido en el país. Afirmó que para cuando se termine este año, se tendrán cuatro años de crecimiento negativo.

Indicó que eso no puede seguir así, ya que hay otros paises que sí han crecido a pesar de la pandemia y la crisis, por lo que ya no se puede echar la culpa a los gobiernos del pasado.

También esta mal el tema de la seguridad, con 130 mil homicidios y más de tres mil feminicidios, eso va muy mal, apuntó.

A pregunta expresa, Enrique de la Madrid dijo que sobre las precampañas que ya hacen miembros del partido en el poder, primero habria que ver si son legales.

Consideró que para eso hay tiempos y se esta tratando de generar una alianza no solo con partidos de oposición, sino con ciudadanos, ya que eso es un tema de visión de país.

Dijo que la pregunta es de qué lado de visión de país se está ,ya que hay quienes buscan una de mercado pero con una mayor conciencia social y que la democracia es el camino y el respeto a las libertades, en tanto otros proponen una economía estatizada como la de los 70´s y que se tenga a Papá Gobierno.

Apuntó que para los que están ahora en la democracia, es un poco más complicado, ya que primero hay que ponerse de acuerdo en la visión de país, en reglas de selección de candidatos, pero del otro, ya se busca la bendición del presidente y hacen todo lo que criticaron cuando eran oposición como la inequidad, uso de recursos públicos, entre otros.

Finalmente, Enrique de la Madrid consideró que la búsqueda de la alianza va bien y está en tiempo y éstos ya se acercan cada vez más.

