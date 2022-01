Requiere urgente ayuda para medicamento

Dalia Padilla Galindo de 33 años, madre de dos hijos, además de tener discapacidad por la amputación de uno de sus pies, está en riesgo de perder el otro, ya que se le ha complicado la diabetes y no cuenta con ingresos para su tratamiento.

Vive en una casa sencilla y humilde en la Calle desierto de Chalbi No. 17712 en la colonia Sahuaros, solamente con su pequeña niña de 12 y su hijo de 10 años, ambos en la escuela y padecen todo tipo de necesidades, ya que ella se dedicaba a vender dulces a fuera de las tiendas de autoservicio, sin embargo con su estado de salud, se ha complicado.

Para su tratamiento, requiere Dialine, fórmula orgánica para un mejor equilibrio en los niveles de azúcar en sangre, sin embargo tan solo para esto, requiere más de tres mil pesos, algo totalmente imposible por su situación, además que no ha podido hacerse chequeos médicos.

Su pie tiene escaras y el dolor es insoportable por lo que no puede ni apoyarse en él o dejar que cuelgue, razón por la que lo tiene siempre acostado.

“Ha sido tan fuerte el dolor, que me hace llorar. Para ir al baño es un sufrimiento porque tengo que usar mis brazos para pasar de una silla a otra. No he podido ir a trabajar, no hay quien nos ayude y las necesidades siguen, por eso pido la ayuda de la gente”, comentó la joven madre soltera.

Ella sufrió hace más seis años un accidente que le inmovilizó sus pies y hace poco más de un año que le fue amputado uno, por lo que ya no ha podido trabajar y se dedicó a vender dulces en su silla de ruedas. Todo, para mantener a sus dos hijos, que a veces ni para comer todos tienen, razón por la que hizo un llamado a la comunidad para apoyarla.

Antes del accidente, Dalia trabajaba en empresa maquiladora que mínimo le daba para el seguro social, servicio médico y un poco de estabilidad, pero ahora con su discapacidad, la situación es más complicada de lo que imaginó.

Ahora, se mueve en una silla de ruedas muy dañada y poco funcional para ella. Le prestaron temporalmente una más accesible, pero se requiere tener una bien acondicionada a su situación, ya que el solo salir de casa a trabajar es un esfuerzo titánico, pero con lo de su pie, ni eso.

Para contactar a Dalia, pueden llamar al teléfono 6141332603, ya que toda ayuda es vital y nunca será suficiente hacer una buena acción por alguien que lo necesita. También, si alguien quiere aportar alguna cantidad, puede depositar a la cuenta 5201160020706394 de Banamex. Toda ayuda es necesaria y nunca sobrará.