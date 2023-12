Resaltan sentido humano y social del Presupuesto 2024

Chihuahua.- Diputados de diferentes bancadas legislativas del Congreso coincidieron en las positivas expectativas que genera el Proyecto Presupuestal de Ingresos y Egresos 2024 del Gobierno Estatal, que propone un monto de 100 mil 546 millones 562 mil 853 pesos.

Presupuesto histórico y con sentido humano

El coordinador de los diputados panistas calificó de histórico el presupuesto por rebasar los 100 millones de pesos y resaltó que no aumenta ni crea nuevos impuestos, respetando así los compromisos de la titular del Poder Ejecutivo.

Mencionó que se trata de un presupuesto con sentido y rostro humano a través del cual el Gobierno prioriza la salud, educación, seguridad pública y la reactivación económica en sectores claves como el campo.

Destacó el manejo de la deuda que dejaron los gobiernos de César Duarte y Javier Corral, deuda que disminuyó a más de la mitad en cuanto a pasivos e insistió que a pesar de que la federación mantiene un castigo presupuestal a Chihuahua, hay otros estados a los que los premia a pesar de carecer de recaudación propia.

“Estamos muy contentos de recibir el paquete económico que envió la gobernadora Maru Campos. Los chihuahuenses no dependemos del presupuesto federal, de estos más de 100 mil millones de pesos, el 56 por ciento es de ingreso propio, es decir, que los chihuahuenses aportamos en nuestro estado, a diferencia de otras entidades como Chiapas donde sólo el 9 por ciento es de ingreso propio”.

Reclama Morena equilibrio entre ingresos y gastos

Para el coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, a diferencia de los presupuestos de 2022 y 2023, el presupuesto de 2024 deberá ser equilibrado y sin déficit (deuda), lo cual representa un desequilibrio entre el presupuesto y el gasto, y por lo tanto deben estudiar por qué no concuerdan los proyectos de gasto y de Ley de Ingresos con lo que en realidad el Estado ejerce.

Mencionó también que deben limitar el presupuesto de libre disposición del Gobierno del Estado, que en 2023 fue mucho mayor al 5 por ciento que permite la ley, que en 2022 fue de 9 mil millones de pesos y en 2023 de 10 mil millones, cuando el 5 por ciento de los presupuestos anteriores correspondía a 4 mil y 5 mil millones.

“Les pedimos a las diputadas y los diputados que dentro del análisis y discusión del proyecto de Presupuesto 2024, se analice lo que ha pasado en estos últimos dos años, porque me parece que no puede pasar desapercibido… no debemos centrarnos nada más en las asignaciones a las áreas, sino ver cuánto nos vamos a gastar en gasto corriente”

Noel Chávez del PRI, consideró que el Presupuesto 2024 es equilibrado, con un aumento de alrededor del 9 por ciento en comparación al de 2023, recursos que serán reflejados en acciones a favor de la salud, justicia, seguridad pública y en inversión para los municipios.

“Estuve hablando con varios presidentes municipales de la sierra entre ellos de Batopilas, Guadalupe y Calvo, Urique y Balleza, quienes destacaron el aumento al Fondo de Desarrollo Social Municipal que en algunos municipios como Urique, aumenta al 100 por ciento el presupuesto que le destina el Gobierno del Estado por el buen desempeño de la recaudación”.