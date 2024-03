Rescata “Superhumanos” más de 150 mascotas en cinco años

Desde pequeño, Uriel Sutton ha tenido un espíritu altruista, que ha materializado en el rescate de mascotas; del 2018 a la fecha ha puesto a salvo a más de cien perros y gatos en su refugio denominado “Superhumanos”.

“Siempre he tenido este espíritu de ayuda con los animales; hace aproximadamente 6 años me animé en cumplir mi sueño y hasta la fecha aquí sigo dando lo mejor de mí”, explicó Uriel, agregando que esta no es una labor fácil, además requiere mucho tiempo y dinero.

Actualmente, n tiene un total de 25 animales resguardados entre ellos 9 perros y 16 gatos los cuales están en espera de adopción, además, una vez por semana colabora con el Refugio Patitas de Amor Chihuahua como voluntario brindando donativos y apoyando en la limpieza de dicho refugio.

“Superhumanos” está especializado en el rescate de diversos animales como perros, gatos, conejos, cerdos, patos, cuyos y aves, brindándoles atención veterinaria, esterilización, baños y vacunas.

Uriel compartió que en el transcurso de estos 6 años le ha tocado ver numerosos casos de animales con desnutrición, maltratados, atropellados, con infecciones y abandonados.

“Yo rescato cualquier animal que en verdad lo necesite, la mayoría de las veces los rescates son muy complicados debido comúnmente no cuento con el recurso necesario para solventar todos los gastos veterinarios del animal y mi refugio, hay meses en los que trabajo solamente para los animales y al momento en que esto ocurre debo parar los rescates”, abundó tras agregar que el tema de las adopciones actualmente está muy lento debido a los requisitos y condiciones que solicita a los adoptantes.

Continuamente, el refugio “Superhumanos”, realiza cada cierta temporada diversas campañas de adopción y recaudación de croquetas en diversas universidades y puntos de la ciudad.

Al ser un refugio sin fines lucrativos y sin apoyo de instituciones, “Superhumanos” solicita donativos en efectivo, croquetas, arena para gatos, cama para perros y artículos de limpieza.

En un futuro, Uriel Sutton planea adquirir un automóvil para facilitar el transporte y rescate de dichos animales. Además, planea adquirir un terreno para incrementar los rescates de cualquier tipo de animal que lo necesite.