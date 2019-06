Rescataron a Rubí casi por casualidad y con un pie en Guatemala

Chihuahua.- El aseguramiento de la menor Brenda Rubí Insunza –de 12 años– fue casi circunstancial. Policías federales que patrullaban junto con elementos de Migración la observaron cuando en compañía del hondureño Wilson Lenin Pacheco Barrera, se disponía a cruzar la frontera con Guatemala, en la garita El Ceibo, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

Tenía 26 días fuera de casa. Junto con el hondureño había cruzado de norte a sur el país y estaba 2 mil 384 kilómetros de casa.

Eran las tres de la tarde –hora del centro de México– cuando los agentes se percataron de la presencia y procedieron a abordarlos. Al ver la presencia policiaca Wilson echó a correr y logró cruzar a Guatemala. Rubí permaneció en territorio mexicano.

Los elementos de PF y INM lograron identificarla gracias a la fotografía que circuló a nivel nacional en la pesquisa de alerta Amber.

“De no haberla visto, seguramente habrían cruzado”, comentó ayer uno de los agentes adscritos en Tabasco, que tuvieron conocimiento de los hechos.

Según informaciones publicadas sobre temas migratorios, cientos de personas cruzan a diario por El Ceibo sin necesidad de presentar documentos. Justo en esa garita fue localizada la menor, y donde Wilson Lenin Pacheco la abandonó para adentrarse al vecino país.

El aseguramiento de Rubí fue una sorpresa para las autoridades de Chihuahua, luego de semanas de operativos dentro y fuera del estado que hasta entonces no habían logrado dar con el paradero de la menor.

Por su parte, la FGE a través de su fiscal informó que la adolescente y Wilson Lenin viajaban a través de la red ferroviaria del país y estuvieron quedándose en Casas del Migrante en distintos estados de la República Mexicana, por lo que la Fiscalía Especializada de la Mujer tuvo presencia y coordinación con los estados de Coahuila, Durango, Baja California y Zacatecas.

“Tenemos varios datos que corroborar, tenemos que platicar todavía con la jovencita, lo que sabemos es que estas personas estuvieron en los estados que he mencionado haciéndose presentes, también sabemos que se estuvieron alojando en albergues para migrantes y que la vía o el medio de transporte que utilizaron fue el ferrocarril”, detalló.

Se espera que Rubí Rubio pueda volver el día de hoy a la ciudad de Chihuahua donde se encuentra su familia, quienes llegaron al municipio hace más de un año desde Mazatlán, Sinaloa, sin embargo, el fiscal enfatizó que en cuanto la menor arribe a esta ciudad se dará vista correspondiente a la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que sean ellos quienes actúen en conformidad.

Las indagatorias continuarán con el fin de poder detener al hondureño Wilson Lenin Pacheco, quien cuenta con antecedentes de violación y privación ilegal de la libertad de menores en su país, y de acuerdo con las autoridades policiales de Honduras es miembro de la pandilla Mara Salvatrucha.