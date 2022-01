Respalda asociación de padres clases virtuales

Chihuahua, Chih.- La Asociación Estatal de Padres de Familia, a través de su presidente, Vicencio Chávez respaldó la decisión de la Secretaría de Educación para ampliar el periodo de modalidad virtual debido a que consideraron es lo más prudente ante la ola creciente de contagios. Chávez insistió en la necesidad de vacunar a los grupos de edad de educación básica y pidió a los padres generar entornos seguros y saludables para los pequeños en casa.

“Vemos que no esconvenienteregresar a clases con este índice de contagios y ocupación hospitalaria, sabemos que esta ola vino fuerte y que el riesgo para el niños es muy grande porque son quienes no están vacunados. Conocemos casos de niños que están contagiados y no les ha ido nada bien. Porque la vacuna ha hecho su trabajo en la población de más edad, pero los rangos de edades menores están en riesgo al adquirir un contagio”, consideró.

Afirmó que si en el mes de febrero la ola de contagios y sobre todo los derivados de la temporada decembrina han reducido podría ser viable, no obstante dijo que es una buena medida que el Consejo de Salud evalúe este regreso como lo han hecho en periodos de hasta 15 días.

Chávez se dijo consciente de que hay también opiniones contrarias en cuanto a la decisión, como padres que ven en las escuelas espacios en los que pueden dejar a sus hijos seguros para acudir al trabajo o distintas situaciones, lo que sin embargo, dijo, que no sepuededejar la obligación a las instituciones educativas como guarderías pues no es el momento de exponer a los niños.

En cuanto al modelo virtual detalló que las escuelas se encuentran mejor preparadas a comparación de los primeros meses de la pandemia, aunque hizo un llamado a invertir en estos modelos virtuales y desarrollar estrategias para que los menores puedan tener una educación virtual que no los deje en rezago.