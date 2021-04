Responde Maru: Corral quiere justificar su fracaso a mis costillas

La vinculación a proceso no es una sentencia y no se afectan mis derechos políticos, expresó la candidata del PAN al gobierno del Estado, María Eugenia Campos Galván.

Lo anterior luego de que un juez de control determinara vincularla a proceso como presunta responsable de cohecho pasivo.

Acusó que es perseguida por parte del gobernador Javier Corral Jurado, quien busca sustentar el fracaso de su gobierno en este proceso y que ha utilizado recursos públicos para lograr su cometido.