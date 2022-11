Responden diputados a Secretario de Segod a favor y en contra

Francisco López Francisco López Francisco López

Chihuahua, Chih.- Posterior a la intervención del Secretario de Gobernación en la tribuna del Congreso del Estado para presentar su postura respecto de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, diputados coordinadores de bancada y representantes de las fuerzas políticas presentaron en tribuna su respuesta. Los mensajes fueron tanto de apoyo como de rechazo rotundo, y así se presentaron en orden de aparición:

La representante legislativa del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta, consideró que no aprobar la permanencia de las fuerzas armadas representa dejar en manos de los criminales a las familias chihuahuenses.

“Se pide la intervención de las fuerzas armadas cada vez que hay crisis de inseguridad. Esta reforma es parte de una estrategia de seguridad integral, no de ocurrencias. Se trata de fortalecer la seguridad; y ese es un reto mayor, en el que todos debemos colaborar, desde el Partido del Trabajo se hace un llamado a actuar en congruencia y con responsabilidad para brindar seguridad y alcanzar la paz”, declaró la petista.

El representante de Movimiento Ciudadano, consideró que la militarización en el país es un error y un error consciente, lleno de alevosía, crueldad y desprecio a los ciudadanos de bien, a los que no dependen de las dádivas del gobierno ni le aplauden al presidente a la menor provocación.

"No hay excusa para haber votado por la militarización del país, no hay excusa para respaldar semejante mexicanicidio, no hay por lo menos razones morales ni éticas, no las hay", expresó.

El coordinador de los diputados del PRI, Noel Chávez, aseguró que votaron a favor de la Reforma a nivel federal, para que la Guardia Nacional no pase a ser parte del Ejército, y sólo reciba el apoyo por cuatro años por parte de la Sedena.

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, manifestó la postura de la bancada para respaldar la reforma al 5to transitorio de la Constitución Política de México, a fin de ampliar las tareas de seguridad pública de las corporaciones federales por cuatro años más.

“No somos iguales”, manifestó el diputado, al exponer las condiciones en que se presenta el dictamen en el Congreso de Chihuahua, donde a nivel nacional ya se tiene la aprobación suficiente para que se apruebe, sin embargo, el debate que se realiza en el legislativo local, se presenta ante una oposición mayoritaria que tiene una predisposición en contra de esta reforma.

“No le agradecemos la visita”, dijo el coordinador de los diputados del PAN, Mari Vázquez, uien recordó los que a su ver fueron los crímenes de la Guardia Nacional en Chihuahua, durante la llamada guerra por el agua en 2020, cuando una patrulla de oficiales disparó en contra de Jessica Silva, quien murió, y de su esposo Jaime Torres, quien tiene secuelas de por vida.

Recordó también la detención arbitraria de los tres agricultores de La Cruz, a quienes se consideraron presos políticos de la Federación, y ratificó el rechazo a la política de seguridad del Gobierno Federal, que ya a probaron 24 estados.

