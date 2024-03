Restos de pudrición

“¡Pero madre! ¿qué es esa pestilencia? ¡Huele a perro muerto, mamá! ¿Se te echó a perder algo del refri?”. De inmediato, Ceferino, quien llamaba madre a su abuela en ausencia de la difunta hija de ésta, fallecida desde hacía como mínimo veintidós años, abrió las ventanas para ventilar la casita.

La anciana estaba sentada en su lugar habitual de aquella mesa. No levantó casi la vista cuando llegó el nieto, y apenas le devolvió el saludo y el beso en la mejilla.

“Oiga, madre, pero si ya hasta me sirvió la cena... ya se ha de haber enfriado, debió esperar a que llegara yo”.

“No, hijo, no te la serví a ti. Siéntate, que te quiero decir algo”.

¿Qué vio el hombre en la expresión de su abuela, que se calló al instante y tomó su lugar en la mesa? Una vez que los ojos de los dos estuvieron en el mismo nivel, miró la mujer directamente a su nieto.

“Es que venía yo caminando ya por la calle, luego de ir a la carnicería, y que me encuentro con Dolores, Lolita la de doña Inés Palatina, te has de acordar de ella, una señorona de familia rica que vino a caer aquí a la avenida de en seguida, casada con un muchacho que era de muy modestos ingresos. Pues la señora no tuvo hijos con el señor, y dizque adoptaron a una niña, que es Lolita... te has de acordar que doña Inés se separó del marido porque descubrió un día que el muy desgraciado quiso abusar de la pobrecita niña, cuando tenía como 11 años...”.

Palideció la anciana en tanto que retomaba el hilo de la narración.

“Parece, hijo, que al señor lo corrió Inesita de la casa, porque ya nunca se le volvió a ver, pero hubo en aquellos días un rumor, de que la señora mató al infiel, y que lo enterró en el patio de la casa. El caso es que hace como siete años, las dos mujeres solas, la madre y su hija, se fueron de la ciudad y dejaron la casa, que era de ella. Creo que la señora se murió en Parras, y hoy cuando vi a Dolores, me enterneció y me dio tanta tristeza... que la invité a cenar”.

La sorpresa había sido muy grata para doña Catita, la abuela de Ceferino, y la mujer no cabía en sí de la impresión. En seguida del encuentro, tomó de la mano a la muchacha para conducirla a su casa, y caminaron ambas bajo la luz de los postes.

“Vente, acompáñame a cenar, que ya no tarda mi nieto del trabajo, se alegrará de verte”.

Catita no le notó nada extraño a Dolores, Lolita La Triste, como fue conocida aquella joven mujer que perdió a su madre cuando ella contaba apenas doce años, quien desde entonces tomó, como se dice, “uso de razón”.

Catita no se fijó en el amarillo-verduzco de la piel de la muchacha, que es el color de la pus. Tampoco reparó en que los ojos de Lolita La Triste eran negros completos, sin la parte blanca, y sin iris ni nada más que negrura.

El olor que emanaba el cuerpo de Dolores, lo habrá tomado Catita por desaseo, por lo que le dio poca importancia.

Cuando las mujeres estaban en la mesa, en un parpadeo, la invitada desapareció, así sin más, dejando el plato de frijoles intocado. Había dado apenas un sorbo a la taza de café, la muchacha.

“Pero, mamá, si todo el mundo sabe que Lolita se murió hace como cinco años, ¿cómo es posible que se la haya usted encontrado?”.

“Hijo, yo la vi con estos ojos... te lo juro”.

Dos cosas, sin embargo, resultaron indudables: el olor de cadáver permeó la casa y no se quitó en una semana completa. Y la taza donde tomó la infeliz un sorbo de café, tenía trozos de piel podrida.