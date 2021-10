Resuelve jueza que Fuentes Vélez puede ser investigado

cortesía

Chihuahua.- La Juez de Control Abigail Sosa Rivera resolvió hace unos momentos que el secretario de Hacienda en la pasada administración estatal Arturo Fuentes Vélez si puede ser sujeto a una investigación del tipo penal, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

En audiencia celebrada en la sala penal número 1 del Centro de Justicia, la juzgadora dio marcha atrás al acuerdo que hizo en ex coordinador de la unidad especializada contra delitos diversos de la FGE Héctor Alonso Hernández, quien a un mes de que culminará la administración del panista Javier Corral Jurado, decretó que no había delito que perseguir.

Previamente las agentes del Ministerio Público Tatiana Núñez y Beatriz Adriana Hernández acusaron al ex secretario de Hacienda, así como a los ex funcionarios César Bolado Rubio y Adriana Reaza de haber falseado la información de los estados de movimientos y egresos del gobierno estatal durante los meses de diciembre de 2020 al mes de marzo de 2021 por un monto de 114 millones de 879 mil 594 pesos, de recursos que le correspondían al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Las fiscales acusaron ante la Juez que los referidos ex servidores públicos en la administración de Javier Corral faltaron a la entrega de esos recursos a Ficosec, que correspondían al cobro del 5 por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Fue el 2 de agosto del presente año, cuando de manera sorpresiva en un solo día el entonces coordinador solicitó y autorizo el no ejercicio de la acción penal sobre Fuentes Vélez, procedimiento similar que hizo el ex gobernador César Duarte y el ex secretario de Hacienda Jaime Herrera, semanas antes de abandonar la administración 2010-2016.

La Juez de Control resolvió que el coordinador de dicha unidad no estaba facultado para tomar ese acuerdo, sino le correspondía en todo caso al fiscal de Distrito Carlos Mario Jiménez o al entonces fiscal general César Peniche.

Al concluir la diligencia, el ex funcionario corralista abandonó la sede del Poder Judicial en Chihuahua.