Retan a la autoridad al meterse al río Sacramento y hacer su pachanga

Chihuahua, Chih.- Decenas de ciudadanos hicieron caso omiso a las recomendaciones de las autoridades de no meterse al Río Sacramento ni hacer actividades en las orillas, por lo que ayer muchos hicieron su carne asada, bebieron cervezas, hicieron su fiesta, tanto grupos de amigos como de familias con menores y hasta mascotas.

Días atrás, el coordinador de Protección Civil Municipal de Chihuahua, Iván Rivera Macías, hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante el temporal de lluvias que se pronostica toda la semana y afecta vialidades de la ciudad, hay riesgo en las orillas de los ríos y arroyos como es el caso del Sacramento, donde es usual que ingrese la gente para convivir o hacer día de campo, pero el cauce podría convertirse en un peligro.

Ayer, había personas que convivían a las orillas del río, algunos paseaban en cuatrimotos, otros tenían la música alta mientras ingerían bebidas embriagantes, pero también había niños en la zona del arroyo donde nadaban, quienes aunque estaban cerca de sus padres, no dejaba de ser un riesgo.

Por ningún lado había unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para bloquear el acceso a estas zonas, ni vehículos del rescato o del Cuerpo de Bomberos.

Las actuales lluvias son generadas a causa de un monzón mexicano que entra por un canal de baja presión a través del Golfo de México y el Océano Pacífico, lo que provocará fuertes lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas.

La autoridad municipal destacó que es importante cuidarse de los ríos y/o arroyos, cuyos cauces pueden elevarse, situación que presenta un peligro para los ciudadanos; a lo cual pidió que, ante cualquier emergencia se comuniquen de inmediato a la línea 9-1-1 o a través de la aplicación Marca el Cambio.

Entre las recomendaciones, son manejar a velocidad moderada y con las luces encendidas, ser cortés con otros vehículos y los de emergencia, no transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detenerse y esperar a que baje el nivel, es lo más seguro.

Para peatones, permanecer en un lugar seguro mientras concluye la lluvia. No salir si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte. No cruzar arroyos o corrientes fuertes. No realizar días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua. También evitar pararse cerca de árboles, postes de luz, antenas o cualquier otra cosa que pueda atraer rayos.

En la casas, no dejar objetos que puedan volarse a los techos, balcones o terrazas. Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües. Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.