Retirar encinos es un ecocidio, el 90% de los árboles moriría: ambientalista

Chihuahua.- El retiro de 300 encinos de diferentes camellones de la capital sería un ecocidio ya que entre el 80 y 90 por ciento de los árboles moriría, señaló el ambientalista Arturo Limón al ser cuestionado respecto al anuncio hecho por el director de Mantenimiento Urbano Municipal en el que se indica que los ejemplares serían extraídos y presuntamente reubicados.

“Es un ecocidio en definitiva porque son prácticamente nulas las posibilidades de que sobrevivan. Entre el 85 y 90 por ciento morirían, pasa con cualquier árbol que tenga de 3 a 4 años arraigado en la ciudad. La sobrevivencia es muy baja. Además un árbol se mueve en febrero o marzo cuando la savia está abajo o quizá en agosto cuando hay suficiente agua pero no cuando nosotros queramos. Son seres vivos que no tienen por que morir dado que ellos no decidieron estar allí. Alguien cometió un error de planeación y ejecución, porque se privilegia siempre el contrato y lo económico. Tenemos que impedir que se sigan cometiendo estos agravios contra la ciudad”, dijo el entrevistado.

Limón agregó que si hay algún árbol que ya esté seco o se encuentre en malas condiciones, se retire pero que no se juegue con el tema, porque se evidencia la falta de interés en lo ecológico y en contraparte la preferencia por lo económico.

“Si están mal los árboles que se quiten pero no pueden estar jugando. Hay que valorar más de fondo lo ecológico que lo económico. Estos “proyectos” conllevan un gran presupuesto para reforestación porque los árboles se compran a sobreprecio de manera que, si cuesta 5 mil pesos –por citar un ejemplo- se paga en 20 mil pesos”, indicó.

Dijo que en lugar de dedicarse al retiro de árboles, la autoridad debería preocuparse y darle oportunidad a otros temas pendientes como el bacheo además de que, deberá explicar cuánto costará el nuevo contrato, a quién se lo darán y por cuáles árboles serán sustituidos los encinos.

“No es poca cosa la cantidad de árboles que quieren retirar. Deben decirnos qué especies de árboles plantarán, cuál será su costo y el contrato que se va a establecer. Hay que refrescar la memoria para que no se sigan cometiendo los mismos errores, ¿qué necesidad hay de hacer proyectos sin valorar realidades. Luis H. Álvarez plantó sicomoros en 1983 solo para que pareciera que se había hecho obra, Patricio Martínez plantó olivos y eucaliptos pero la helada del 2011 nos demostró que ninguno de los dos funcionó”.

El ambientalista hizo hincapié en que es necesario que haya una planeación adecuada de la ciudad, misma que –aseguró- se ha desarrollado en retazos.

“Los he visto desarrollar la ciudad en retazos. No manejan un plan urbano, no hay un consejo de desarrollo urbano con representantes ciudadanos, solo hacen escenografía como lo que se hizo con el cerro grande. Vivimos en un esquema de anarquía en la planeación que se refleja también con el ingrediente económico en la adopción de contratos para la forestación. Esos encinos costaron muy caro y ahora se tiran a la basura”, puntualizó.



En enero de 2014, el entonces alcalde Javier Garfio Pacheco, se refirió a Chihuahua como la capital del encino, esto debido al proyecto de reforestación masiva que contemplaba plantar 25 mil árboles durante su administración.

En ese momento se dijo que se eligió al encino por sus características y beneficios ambientales ya que, “al igual que cualquier árbol produce oxígeno y capta bióxido de carbono, pero también filtran el ruido, reducen la erosión del suelo, infiltran el agua al subsuelo y regulan la temperatura atmosférica, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático”.

“Por medio de estas reforestaciones se traerá consigo una cadena de beneficios, entre los cuales se encuentran la purificación del aire, el aumento de la fertilidad de suelos y la retención de humedad en los mismos”, refirió el ex alcalde al dar inicio 100 días antes al programa de reforestación.

Dijo que la vida promedio del encino ronda en los 100 años y pueden alcanzar una altura de hasta 6 metros y medio; siendo un árbol de las regiones norteñas, tiene un consumo mínimo de agua y su madera es utilizada para crear muebles finos. También señaló que con las condiciones climáticas de la región, el encino fue considerado el ejemplar más adecuado para formar parte del programa de reforestación, pues soporta temperaturas extremas y siempre luce verde y frondoso.

Durante el primer trimestre de esa administración se plantaron más de 240 árboles en diversos puntos de la ciudad como el Bulevar Ortiz Mena, de donde ahora serán retirados.