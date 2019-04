Retirarán más de 300 encinos de camellones en la ciudad

Chihuahua.- Un poco más de 300 encinos que fueron plantados en los camellones de avenidas principales de la ciudad serán retirados por presentar dificultades en su mantenimiento; varios se han secado y presentado problemas.

Así lo dio a conocer el director de Mantenimiento Urbano del Municipio, Federico Muruato, quien aseguró que la capital no es tierra para tener estos árboles, que se pueden apreciar en avenidas como la Ortiz Mena y Tecnológico, como las de mayor presencia.

Dijo que de todos los encinos contabilizados en corredores, hay siete que serán derribados por que se secaron y no hay forma de recuperarlos, por lo que serán removidos o derribados.

Aunque no especificó fecha ni monto de inversión para este proyecto, afirmó que deberán trasplantarse a la zona del Parque Tres Presas, principalmente al Parque del Encino, donde puede haber más humedad y sea beneficioso para los árboles. Posteriormente se plantarían en los camellones otra especie más apropiada para las condiciones climatológicas.

Estas especies fueron plantadas por la administración municipal 2013-2016 que encabezó Javier Garfio Pacheco, las cuales fueron traídas de Monterrey, Nuevo León, donde el clima es más húmedo a diferencia de Chihuahua, que es seco.

Esto, además sí se le añade lo caliente del pavimento y el daño provocado por el humo de los vehículos, hacen que los árboles se estresen, se enfermen y pueden estar en riesgo de morir.