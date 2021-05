Retoman caso de agricultores de Delicias acusados de terrorismo

Chihuahua.- El 3 de junio concluye el período ampliado para las investigaciones del caso de los agricultores Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, acusados de portación de explosivos luego de la toma de La Boquilla el 8 de septiembre, y se pedirá una audiencia intermedia para el desahogo de pruebas.

Así lo dio a conocer el abogado Carlos Vargas, titular de la defensa de los campesinos, quien refirió también que solicitarán un peritaje oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, por medio del cual se determinará que los artefactos asegurados a los tres detenidos eran sólo gases lacrimógenos y no explosivos.

Explicó que al peritåΩaje anterior que desechó el juez Nelson Pedraza, no se le dio importancia por tratarse de un estudio emanado por un despacho particular y no por una autoridad oficial.

“Nosotros estamos tratando que se desahogue por medio de la Secretaría de Seguridad Estatal y de la Fiscalía General del Estado en conjunto, una pericial oficial que si viene en el sentido que nosotros la pretendemos, pues desmoronaría toda la materia del caso que tiene la Fiscalía General de la República sobre el acopio de armas que le imputan a los agricultores”, indicó.

Aseguró que los muchachos se encuentran mucho más tranquilos ahora en la Unidad de Bajo Riesgo en lugar del Cereso de Aquiles Serdán, sin embargo, ya casi cumplen nueve meses privados de la libertad.

Los tres agricultores se encuent ran en Aquiles Serdán desde el 11 de septiembre, dos días después del asesinato de Jessica Silva, pues de acuerdo a las investigaciones, ella y su esposo Jaime Torres trataron de bloquear el paso a la Guardia Nacional cuando llevaban custodiados a los compañeros del movimiento de la lucha por el agua de las presas de Chihuahua.

Dentro de las irregularidades en el proceso, se menciona que estuvieron más de 13 horas incomunicados y privados de la libertad por la Guardia Nacional, la indebida imposición de la medida cautelas oficiosa y el auto de vinculación a proceso, también mal dictado, desde el punto de vista de la defensa.

clozano@diariocd.com.mx