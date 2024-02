Retrasa jueza pago en el caso Aras

/ En diciembre del año pasado el fallo dictado determinó la reparación del daño no sólo a las personas incluidas en la causa penal 3506/2023, sino a las casi siete mil que se querellaron ante la FGE

Chihuahua.- Los recursos de apelación que mantienen detenida la ejecución de la sentencia contra la empresa Aras Investment Business Group no han sido resueltos debido a que la jueza, Hortensia García Rodríguez, omitió entregar completo el expediente al magistrado que se encargaría de resolver dichos asuntos.

Por lo anterior, Aras no podrá realizar pagos a los afectados hasta que termine el trámite de las apelaciones, las cuales podrían modificar el fallo dictado inicialmente en diciembre del año pasado, el cual incluye la reparación del daño no sólo a las 4 mil 355 personas incluidas en la causa penal 3506/2023, sino a las casi siete mil que se querellaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la constitución de un fideicomiso y la disolución de la moral.

El 19 de enero fue recibido el oficio número 2311/2024 en la Primera Sala Penal, encabezada por el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, el cual incluye los escritos de apelación presentados por el abogado Mariano Cordero Burciaga; Rita Ortiz Durán y Julieta Rodríguez Ortiz y la apoderada legal de Aras, Érika Jasso Carrasco.

Dichas apelaciones fueron contra el auto de vinculación y la sentencia en procedimiento abreviado dictados por la jueza García Rodríguez, y quedaron registradas bajo los números N-8/2024 y N-9/2024, respectivamente.

No obstante, el magistrado advirtió que el expediente entregado por la juzgadora no incluyó, como estaba obligada a hacerlo, la transcripción del auto de vinculación a proceso recurrido; la sentencia definitiva, ni los registros audiovisuales de la audiencia inicial y en la que aprobó el procedimiento abreviado y se dictó fallo.

Tampoco envió los acuerdos de recepción de los escritos de interposición de los recursos de apelación, ni las notificaciones o constancias de traslado a todas las partes en el proceso penal, por lo que la Sala desconoce si los recurrentes presentaron o no en su totalidad las copias que deben ser entregadas a las partes.

En este sentido, Ramírez Alvídrez informó que no era posible admitir a trámite dichos recursos de apelación y que, a fin de garantizar los derechos constitucionales y legales de las partes involucradas, la jueza deberá reponer el procedimiento y remitir las constancias que omitió enviar, para estar en aptitud, en su caso, de resolver el recurso de apelación.

En este sentido, la abogada Erika Jasso, que interpuso una de las apelaciones, indicó que el retraso en la ejecución de la sentencia sólo puede ser atribuido a la jueza que, incumpliendo con los requisitos y formalidades que deben tener estos procedimientos, no envió de manera completa el expediente al magistrado.

La jurista explicó que esto afecta a todas las partes, no sólo a quienes recurrieron el fallo ya que, al no resolverse las apelaciones, el cumplimiento de la sentencia queda en “stand by”, y sólo hasta que la segunda instancia concluya, los interesados podrían presentar otros recursos, como un amparo, en caso de no obtener un resultado favorable.

Jasso Carrasco apeló, no sólo la sentencia dictada en procedimiento abreviado, sino también el auto de vinculación a proceso, al considerar que la jueza violó sus derechos al no reconocerla como apoderada legal de Aras y, en su lugar, dio esa calidad al licenciado Luis Benavides Rojas, pese a que éste ya no contaba con representación sobre la empresa desde el 27 de noviembre del año pasado.

Otras dos apelaciones fueron presentadas, una de ella fue promovida por el abogado Mariano Cordero, quien representa a varias de las víctimas de Aras y que consideró que el fallo dictado por la juzgadora no garantiza la reparación a todos los afectados.