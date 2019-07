Retraso que cuesta vidas

Chihuahua.- La demora para que la Secretaría de Gobernación (Segob) apruebe la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chihuahua significaría un periodo de un feminicidio al día en el estado, alertó Mariela Castro Flores, analista política.

“Si lo traducimos a efectos concretos, la dilación de la aprobación de la alerta se traduce a una mujer asesinada a diario en el estado. Tenemos que saber quienes están muriendo y donde las están matando”, comentó.

Castro Flores, quien también forma parte del movimiento feminista Marea Verde, señaló que la aprobación de la solicitud de Alerta de Género en los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe y Calvo podría ser una “derrota política” por parte del gobierno del estado grande.

“Debe ser un proceso muy vigilado, porque ha faltado mucha voluntad política. Hay una insistencia sistemática por parte del gobierno del estado en no reconocer el problema del feminicidio”, apuntó la analista.

El lunes pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aprobó la solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para implementar mecanismos que ayuden a prevenir y erradicar la violencia feminicida en Chihuahua.

La aprobación de la solicitud es la primera fase de muchas. Una de ellas es la formación de un grupo de investigadoras e instancias nacionales que trabajen para elaborar informes y recomendaciones al gobierno de Chihuahua para combatir la violencia contra la mujer.

Sin embargo, el periodo que tiene el Poder Ejecutivo estatal para cumplir con las recomendaciones puede extenderse hasta seis meses. A partir de ahí, la Segob podría determinar si se aprueba o no la implementación de los mecanismos para el combate de la violencia contra las mujeres.

“Se necesita mucha voluntad política para que funcione (la Alerta de Género), dijo Mariela Castro. “La aprobación de la alerta obliga al gobierno estatal a gestionar los recursos. Eso es lo que necesitamos”,

La analista consideró que este mecanismo es un empujón indispensable para combatir la violencia feminicida. Además, señaló que debido a la falta de recursos estatales existe personal reducido en las dependencias que atienden casos de violencia contra las mujeres.

“Falta personal, y mucho del que ya existe no está capacitado. Aunque haya medidas y programas en el estado, no serán suficientes si no hay capacitación”, añadió.

Parte de esa falta de preparación para atender la violencia contra las mujeres afecta también al Tribunal Superior de Justicia, aseguró la activista. “Se sigue perpetuando la impunidad, eso habilita que se sigan matando mujeres. Si matas a una, no pasa nada o pasa muy poco. Los procedimientos judiciales en contra de los feminicidas son muy cortos y no se llega a una solución suficientemente grande que pueda ayudar a las familias de las víctimas a reparar el daño”, dijo.

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) dio a conocer que ya está publicada la convocatoria que lanzó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para que expertas académicas busquen integrar el equipo de trabajo que analizará la solicitud de la Alerta de Género en la entidad.

“Esperamos que en los casos en que se declare la alerta correspondiente, puedan destinarse recursos al estado de Chihuahua para instrumentarla”, informó el Ichimujeres en un comunicado.