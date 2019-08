Reuncia a su cargo en el DIF César Juárez

Chihuahua.- Sin mucha información al respecto César Juárez deja el cargo como Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así lo informaron a través de sus redes sociales César y la Directora del Dif estatal Cinthia Chavira.

César dejó su puesto en el DIF, el asunto está muy hermético sin que al momento se haya dicho una explicación de manera oficial.

En sus redes sociales, César Juárez escribió:

“Cerramos un ciclo laboral. Los resultados ahí quedan, al servicio de las y los niños de Chihuahua.

“Precedente ante la SCJN, Familias de acogimiento, el sentido de legalidad y no asistencialista, que debe y puede tener esta procuraduría de protección a niñas, niños y adolescentes enfrentar la problemática de frente y no detrás de un escritorio. Puedo decir que me voy satisfecho. Posicionamos a esta procuraduría a nivel nacional e internacional. Siempre en búsqueda de la JUSTICIA.

“Aunque viene a mi mente esa película de la lista SCHINDLER, “pude haber hecho más.” Pero también es sano y honesto. Abrir paso para que sigan los logros a favor de los que más necesitan.

“Ni por la puerta de atrás, ni la de un lado, ni del otro”. Si no por la única salida qué hay. y cabeza levantada. Agradecido eternamente con la oportunidad de servir a Chihuahua. A la señora Cinthya Chavira de Corral. Y su esposo el Sr. gobernador Javier Corral. “ Cumplimos siempre honestos, leales y Francos.

“ Gracias CHIHUAHUA”.

Por su parte, Cinthia Chavira publicó en sus redes sociales

“El camino inicial fue todo un aprendizaje... durante la etapa de transición nos ocupaba llegar lo más preparados para asumir el reto. Ahí, en esas mesas de análisis y enriquecimiento permanente estuvieron sus opiniones y precisiones. Miro hacia atrás y compruebo avances sustanciales.

“Analizo el panorama actual y compruebo que tenemos disponibles las herramientas para seguir construyendo. Miro al futuro y veo que está también presente su aporte.

Es que en el DIF, la mayor riqueza y potencial se encuentra en el equipo humano, ese que no tiene horarios ni días inhábiles, incansable y comprometido.

“Así somos en este equipo y es aquí donde se quedan sus aportes y sus pasos acertados. Gracias por tanto, maestro César Enrique Juárez, hasta hoy Procurador de protección de niñas, niños y adolescentes. A veces, para que nuevos ciclos inicien hay que concluir otros. Así lo entiendo, en la certeza de que seguirá siempre vigente en su desempeño el compromiso con quienes menos pueden y menos tienden".