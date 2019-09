Reúne Congreso Regional de Pediatras a cientos de especialistas en Chihuahua

Cientos de médicos especialistas en pediatría se reunieron ayer en el XL Congreso Regional Pediátrico celebrado en el hotel Sheraton, para presenciar diversas conferencias, talleres y pláticas de diversos temas, que estarán hasta mañana sábado 28 de septiembre.

Estas actividades cuentan con un programa muy abierto que ofrece educación médica continua de varios niveles, por lo que se invita a médicos pediatras, residentes, estudiantes, médicos generales, internos y al público en general a participar.

Entre los temas más relevantes fueron de genética y epigenética en trastorno del neurodesarrollo, evolución neuropsicológica, trastorno de atención, de la comunicación, del espectro autista, manejo conductual de los trastornos del neurodesarrollo, epilepsia, uso del canabidiol y uso de las tecnologías.

Dentro de las pláticas, se trataron aspectos importantes como las enfermedades respiratorias, así como las detecciones de asma, la importancia de la alimentación y destacar nuevos estudios de calidad de vida para los pacientes, así como mejorar cada vez más en la especialidad.

También se contó con concurso de pintura por parte de los pacientes de los especialistas, como una forma de convivir, ya que es importante formar vínculos entre el doctor y los niños.

“Este Congreso se realiza con la finalidad de agremiar al área pediátrica, con la intención de fortalecernos unos a otros, participar en la enseñanza y sobre todo, tener presencia en nuestra comunidad que es lo más importante”, expresó el doctor Daniel Casas Robles, asesor y ex presidente del Colegio de la Pediatría del Estado de Chihuahua.

Comentó que uno de los retos principales de la pediatría es llegar con la salud al cien por ciento de los chihuahuenses en mejor calidad y capacitación de la gente, para favorecer las patologías, así como la necesidad de que haya más especialistas en zonas marginadas y lejanas del estado.

Dijo que lo ideal sería que en cualquier centro de salud, al momento de que llegue un niño con un problema de salud, sea el pediatría el primero que lo vea, sin embargo no siempre es así, porque no cuentan con uno o no se canaliza directamente, algo que debe modificarse.

Aunque destacó que el Colegio de Pediatras cuenta con más de 350 afiliados, un número bastante bueno de médicos colegiados, aún es necesario que existan más especialistas que atiendan los nuevos retos de las generaciones que vienen, así como los cuidados desde el embarazo para con la madre, el nacimiento y posteriormente el desarrollo.