Reúnen firmas en FD para impedir la departamentalización sin información

Cerca de 200 alumnos de la Facultad de Derecho firmaron el pliego petitorio para evitar que se detenga la departamentalización y la unificación de currícula del tronco común sin que haya información clara y terminada de por medio, acción que llevarán a las demás unidades académicas.



“La idea surge ante la inconformidad que genera la desinformación la renovación universitaria, mal llamda departamentalización, hemos sido insistentes en que no estamos en contra de la renovación y de la departamentalización, al contrario estamos en pro de los beneficios académicos y administrativos que esto nos trae, estamos en contra de la desinformación, en contra de que las currículas del tronco comun sean igual para todas las carreras”, dijo Mario Humberto Sias Aguilera, secretario de transparencia de la Sociedad de Alumnos.



Añadió estar en contra que un alumno de la Univesidad Autónoma de Chihuahua (UACh) conozca de su carrera hasta el tercer año de haber ingresado, porque las materias del tronco común serían las mismas para todas las facultades, aunque aún desconocen cuáles serían pues en el conversatorio realizado con el rector, sólo les dijo que seguían trabajando en la construcción de los planes educativos.



Sias Aguilera recordó que el movimiento inició con una reunión informativa de 60 personas, luego el número de duplicó y de ahí nació la idea de juntar firmas para solicitar a los consejos técnico y universitario para que no acepten ninguna materia del tronco común hasta que haya información completa y clara delas currículas de cada unidad académica.



Desechó la idea planteada días atrás cuando se mencionó que detrás del movimiento se encontraba algún maestro o personaje político para desestabilizar a la UACh.



“Queremos que al rector le vaya muy bien, que sea recordado como el que renovó y que salvó a la universidad...nos han tachado de grilleros, que derecho siempre se pinta de algún color o partido, estamos reunidos de todos los colores, de todos los partidos, de todos los sabores, apartidistas, movimientos de mujeres, deportistas, mejores promedios pero no hay nadie que influya sobre nosotros”, acotó.

Finalmente dijo que harán las campañas de información y asesoría legal en las unidades académicas con el fin de apoyar y crear un lazo entre el estudiantado universitario y la recolección de firmas se llevará a cabo hasta el viernes, mismo día en que se decida el paso a seguir.