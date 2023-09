Revela síndica a ex funcionarios deudores

Chihuahua, Chih.- La sindica de Chihuahua, Olivia Franco Barragán, denunció a siete ex funcionarios municipales, ex regidores y una asociación civil, que tienen una deuda con el Ayuntamiento por un monto superior a los 762 mil 889 pesos por conceptos de viáticos y otros gastos no comprobados.

Esto, luego de revisión de los saldos de Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo, en cuya cuenta se registran los recursos que la administración entrega a principalmente los funcionarios para llevar a cabo ciertas tareas referentes a su encargo (viáticos, eventos y/o adquisición de bienes diversos), los cuales deben de ser comprobados con documentos que cumplan los requisitos legales y/o en su defecto, si no se ejercieron, reintegrarlos a la administración.

Dicho la anterior, se identificó a diversos exfuncionarios de la administración municipal y a una Asociación, lo cuales tienen importes pendientes de comprobar al 31 de julio de 2023.

Se nombró a Héctor Francisco Ochoa Moreno, Héctor Fernando Villarreal Estrada, Víctor Leopoldo Silva Ávila; estos, durante la administración municipal 2013-2016. Los primeros dos antes militantes del PRI y ahora simpatizantes por Morena. Además, César Augusto Chávez, Jaime Arturo Fuentes Ornelas; los ex regidores Andrés Alfredo Pérez Howlet y Martha Elena Vega Pereyra y la Unión de Lecheros de Chihuahua.

Dijo, que esto representa un detrimento al patrimonio municipal, originado por el incumplimiento de los exfuncionarios y de la asociación, para comprobar los recursos que se les entregaron, así como de la administración municipal por la falta de eficiencia en sus acciones de cobro.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 A sexto párrafo del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 22 párrafo cuarto del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, a fin de que determine las responsabilidades civiles, administrativas o penales a que haya a lugar de acuerdo a lo establecido por el sexto párrafo del precitado artículo 36 A.