Revelan que hay odenuncias pendientes por consignarse al Juez Penal, contra exfuncionarios

La fiscal Anticorrupción Gema Guadalupe Chávez Durán declaró ayer a El Diario que existen de 5 a 8 denuncias que se interpusieron en la pasada administración de Javier Corral, contra diversas personas por presuntos actos de corrupción en el sexenio de César Duarte, pero que están aún pendiente de ser judicializadas.

La funcionaria explicó que en relación a las dos nuevas acusaciones presentadas esta semana contra Gerardo V.M., fueron por denuncias que presentó la Secretaría de la Función Pública a principios del año pasado y finales de 2019, por lo que apenas se están presentando ante el Juez.

Mencionó que en lo que va de la actual administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, no se han recibido denuncias.

“Esas carpetas iniciaron el año pasado, si más no recuerdo no traigo la información conmigo pero esos asuntos se denunciaron con nosotros porque ya había iniciado en funciones la fiscalía Anticorrupción, pero antes cuando no existían se llevaban en la del Estado.

Estas denuncias son asuntos diferentes, no tiene nada que ver aun cuando los hechos pudieran relacionarse, la realidad es que son nuevos. Yo recuerdo que esas denuncias se presentaron a principios del año pasado o a finales del antepasado.

Y de lo que recuerdo de esos asuntos –agregó Gema- , son varias las denuncias que presentó la Secretaría de la Función Pública, alrededor de unas 7 o 10 denuncias en aquel entonces, precisamente son las que están empezándose a judicializar.

No digo que vayan a ser la totalidad las que se lleven ante el Juez, sino en las cuales se encuentren responsabilidad de los servidores público, mencionó.

La funcionaria mencionó que las denuncias que se presentaron ante su instancia son por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.

“Las nuevas denuncias se presentaron contra diversos funcionarios y conforme se vayan esclareciéndose los hechos, iremos formulando imputación pero es contra diversas personas, no necesariamente con los que ya han comparecido ante el Juez”, subrayó.