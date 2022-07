Revisa gabinete asignación de espacios en Parque Central

Chihuahua.- Los funcionarios miembros del gabinete de la gobernadora, Maru Campos, analizaron esta mañana los acuerdos tenidos con asociaciones civiles que ocupan espacios en el Parque Central de Ciudad Juárez.

La administración estatal busca regularizar los convenios sobre el uso que hacen diversas asociaciones de las instalaciones del Parque Central.

Sin embargo, el Secretario de Desarrollo Humano, Ignacio Galicia, no avanzó más en explicaciones debido a que no fueron presentados resultados por parte de quienes debieron elaborar varios diagnósticos y aparentemente no los llevaron a cabo.

El encuentro fue desarrollado en Palacio de Gobierno con la presencia prácticamente de todos los integrantes del gabinete. No estuvo la gobernadora, Maru Campos, pero encabezó los trabajos el Coordinador general de los funcionarios, Luis Serrato Castell, según las imágenes subidas a redes por el gobierno estatal.