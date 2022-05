Revisarán avance de denuncia vs Corral

El magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes informó que acudirá personalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) esta semana a conocer el avance que tiene la denuncia que interpuso el pasado 19 de abril en contra del exgobernador Javier Corral Jurado y la exconsejera de la Judicatura Luz Estela Castro Rodríguez, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

El titular de la Cuarta Sala Familiar declaró ayer que a poco más de un mes de que interpuso la denuncia correspondiente no ha sido citado a comparecer de nuevo ante la representación social.

Agregó que por lo anterior acudirá entre hoy miércoles o mañana jueves a las oficinas de la FGE a que se le informe lo conducente a su querella.

Según el magistrado mencionó en su escrito de denuncia, al momento del nombramiento de Lucha Castro como integrante del Consejo de la Judicatura, no tenía los requisitos de edad, que era no más de 65 años.

Por lo anterior considero que pueden ser constitutivos de delito y la denuncia es contra de quién o quiénes el órgano investigador determine la responsabilidad.

Los hechos consistieron en que durante el mes de mayo de 2017, el ex gobernador del estado, Javier Corral Jurado, presentó un nombramiento ante el Tribunal Superior de Justicia en el cual nombró por parte del Poder Ejecutivo a la señora Luz Estala Castro Rodríguez como consejera del Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, la ley señala, el artículo 253 del Código Penal del Estado de Chihuahua, se prevé que para esos nombramientos deben reunirse los requisitos adecuados, si no es así comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público quien hace un nombramiento de un funcionario que no reúne los requisitos legales.

El magistrado Sepúlveda Reyes sostuvo que “en el caso de la señora Luz Estela Castro no reunía los requisitos legales para ser consejera en el Consejo de la Judicatura, y no reunía los requisitos legales porque en primer lugar la ley señala que para ser consejero tiene que reunir los mismos requisitos que para ser magistrado y uno de ellos es el de la edad, no ser mayor de 65 años. La señora Castro cuando es nombrada tenía 65 años 2 meses (…) es decir, se excedía del requisito que establece la ley”.

Sepúlveda manifestó que una persona como el ex gobernador Corral, que es abogado, conocedor y perito en derecho actuó “con todo el dolo para hacer ese nombramiento.

De igual modo, el magistrado afirmó que el mismo artículo 253, en su fracción tercera, señala que también comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público quien desempeña un cargo público sabiendo que no está capacitado ni reúne los requisitos para hacerlo.

Asimismo precisó que el Código Penal establece por este delito una penalidad de 1 a 3 años de prisión, así como la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público por un plazo que puede ir de los 3 a los 5 años.