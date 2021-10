Revisarán contratos de todas las empresas concesionadas para recolección de basura

Chihuahua.- El presidente de la Comisión de Obras y Servicios, Félix Martínez Adriano, comentó que se revisarán los contratos de todas las empresas que tienen concesión con el Municipio para el servicio de recolección de basura, para detectar irregularidades y proceder de la manera correspondiente, especialmente en el caso de Klifer, que ha tenido deficiencias durante los últimos años.

“Vamos a revisar todos los contratos, no solo Klifer. Aquí la intención es como dice el alcalde, ser la ciudad más competitiva y debe haber servicios de excelente. Por eso no podemos permitir que pase lo de esta empresa. Vamos a ser muy minuciosos con las clausulas, citaremos a las comisiones y a Servicios Públicos, para determinar qué se va a hacer, porque si no se cumple, se tiene que retirar la concesión o buscar alternativas, pero ya no puede seguir de esa manera”, comentó el regidor del Partido Acción Nacional (PAN).

También recordó que desde el 2017 comenzaron las protestas de los trabajadores al reclamar sus pagos, camiones en mal estado, sin mantenimiento, y falta de atención de los encargados, algo ligeramente sospechoso porque su contrató con el Municipio data desde el 2012, concesión aprobada por el Cabildo de ese entonces y que finaliza en 2024.

Recalcó que es muy importante revista el status de las siete empresas que tienen la concesión de recolección de basura, a fin de detectar fallas en todas, reconocer el buen manejo de las que se lo merezcan, así como exigir a las que no cumplan.

A pesar de eso, reiteró que el Ayuntamiento tiene en la mira a Lifer del Norte S.A de C.V, nombre de la razón social de Klifer, que ha tenido demasiadas quejas y problemas durante los últimos años.