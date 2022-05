Revocan amparo a extitular del Ichitaip

Chihuahua, Chih.- Revocaron y sobreseeieron amparo otorgado al comisionado Rodolfo Leyva Martínez quien intentaba regresar a la presidencia del Ichitaip, se informó ayer en sesión ordinaria que celebró el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se detalló la resolución que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Distrito, al amparo en revisión 126/2018 interpuesto por el Consejo General del Ichitaip.

En el cual la resolución emitida por el Tribunal Colegiado establece que “La resolución del Pleno de revocar el nombramiento de Presidente al Comisionado Rodolfo Leyva, constituyó un procedimiento interno derivado de las características de autogobierno, autonomía e independencia que goza como organismo autónomo”.

El Juzgado Segundo de Distrito había concedido en fecha 5 de marzo de 2018, un amparo y con ello, la protección de la justicia federal a Leyva por la remoción del cargo de presidente del instituto.

Empero en la resolución se indica que el Consejo General al revocar el nombramiento de Presidente del órgano autónomo no afectó de manera unilateral la esfera jurídica del comisionado Rodolfo Leyva, respecto de sus derechos humanos.

“El Consejo General no actuó en forma unilateral, toda vez que el comisionado forma parte del Pleno e incluso pudo emitir su voto en relación con la revocación o nombramiento del Presidente, lo que se entiende más bien como una relación de coordinación y no de supra a subordinación.

Por lo anteriormente mencionado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Distrito, sostuvo que la revocación del cargo de Presidente no lesionó derechos fundamentales del quejoso, pues su nombramiento como Comisionado quedó intocado, además de que las facultades inherentes al cargo de Presidente son predominantemente administrativas y no un derecho fundamental a permanecer en él.

No todos los actos de los órganos del Estado pueden ser calificados como de autoridad, de ahí que aquellos asuntos internos del propio órgano y autonomía e independencia constitucional, no afecta a los derechos fundamentales, por lo que no se actualizó la procedencia del amparo.

Lo argumentado por el Comisionado Rodolfo Leyva Martínez, no puede estimarse como un derecho fundamental, sino como una de las facultades de autogobierno que tiene el Instituto.

Tanto el nombramiento como la revocación del cargo, constituyen actos que generan consecuencias relacionadas a la administración interna del Instituto.

Y tomando en cuenta que el Comisionado forma parte órgano colegiado, quien actúa bajo un grado de discrecionalidad investida de autonomía reconocida por la Constitución local, se concluyó que –su remoción- no es un acto de autoridad que pueda combatirse a través del juicio de amparo, al no afectar derechos fundamentales (humanos) sino que se trata del ejercicio de las garantías del orden interno del órgano.

Fue el 9 de marzo de 2017 cuando Rodolfo Leyva fue destituido como presidente del Ichitaip por cuatro votos a favor y uno en contra.