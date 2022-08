Rickettsia desarrolló resistencia a antibióticos y síntomas se confunden con Covid

Chihuahua.- Los casos de rickettsia han incrementado por encima del promedio anual en el estado y cada vez cobran más vidas, consideró el doctor Luis Javier García, expresidente del Colegio de Médicos, quien recordó que tan sólo en 2020 el número de infecciones a nivel nacional fue de 260, mientras que en este 2022 hasta agosto, tan sólo en el estado, el número de casos llegó ya a los 82, cobrando la vida de 20 personas, lo que consideró debería verse como un serio problema de salud pública debido a como la enfermedad también empieza a abarcar mayor territorio en el país.

“El promedio de muertes si nos vamos a los números más altos, era de hasta 12 o 14 defunciones, pero 20 en un semestre son muchas. Esto quiere decir que está aumentando la infección y esto se debe a muchas causas”, señaló y entre estas causas destacó que existen cuatro principales factores que han contribuido a dicho incremento y que van desde los hogares hasta los hospitales.

Uno de ellos, mencionó es la falta de agua, que afecta negativamente la sanidad de los domicilios y mascotas, seguido de la proliferación y poco control de los animales en situación de calle, mientras que los niveles de mortalidad obedecen a que la enfermedad ha creado resistencia al principal antibiótico que se usaba contra la misma, y a que generalmente es difícil realizar un diagnóstico acertado en los primeros días de la enfermedad pues los síntomas son parecidos a los del covid en una primera etapa, por lo que hizo un llamado a análisis más profundos al tratar la enfermedad.

“Vemos que están aumentando los casos y en consecuencia las defunciones, es por varios factores desde la falta de higiene para las mascotas y los hogares y esto pues porque no hay agua. En estados como Nuevo León donde no tienen ni para tomar, la prioridad no va a ser barrer los patios o bañar a las mascotas. Es también lo que pasa en colonias con tandeos o sin servicio en tubería aquí. Por el otro lado tenemos que esta es una enfermedad que se presenta con fiebre y malestar general, que cuando llegan los pacientes al servicio de urgencias con estos síntomas, en tiempos del covid, es bien difícil hacer el diagnóstico inicial”, señaló.

Abundó que si bien los síntomas como el rash cutáneo permiten posteriormente tener un diagnóstico más acertado, es en este momento cuando la enfermedad ya presenta un avance y el diagnóstico es tardío, por lo que incrementa la mortalidad, ya que la enfermedad debe ser diagnosticada en los primeros cinco días para que el paciente pueda salir avante.

“La alerta aquí para los médicos es que en tiempo de calor o cuando más infecciones con rickettsia hay, que es en verano, paciente que llegue con fiebre y con ataque al estado general, hay que buscarle bien las lesiones en la piel, a ver si trae mordeduras por la garrapata, en ocasiones incluso los menores traen las garrapatas todavía entre el cabello y además de una buena exploración también es importante un buen interrogatorio hacia el paciente, para saber si tiene mascota, si su mascota presenta garrapatas, si ha sentido piquetes, tiene que ser una búsqueda muy intencionada”, destacó.

Asimismo explicó que desde 2014 se supo que la rickettsia es resistente a la doxiciclina, que es la que se sigue utilizando para el tratamiento de esta enfermedad. Siendo actualmente la Tigeciclina el antibiótico que según la literatura médica es el más eficiente.

Por lo anterior destacó que no sólo en Chihuahua, sino a nivel nacional se debe poner mayor énfasis en el avance de la ricketssia y reforzar las políticas públicas para evitar que los citados factores sigan cobrando más vidas.