Rinde protesta nuevo director de la Normal del Estado

Chihuahua, Chih.- El profesor Ambrosio Olivas Vásquez rindió protesta como director de la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profr. Luis Urías Belderráin" (Ibycenech).

La toma de protesta estuvo a cargo del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Javier Jácquez Hernández, quien dio posesión de su cargo al nuevo titular.

Ambrosio Olivas Vásquez cuenta con una experiencia de 30 años en el sector educativo, donde se ha desempeñado como docente en las áreas de Derecho Laboral, Administración, Capacitación, Didáctica, Historia, Geografía y Civismo.

Fue director de la primaria Héroes de la Revolución No. 2776 y la primaria Enrique C. Rébsamen No. 2179, además se desempeñó como inspector escolar del nivel primaria en la Zona 92.

De igual manera, laboró en el Departamento de Gestión Social de la Dirección de Atención Ciudadana, y como secretario general adjunto de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua.

Cabe señalar que en la ceremonia también rindieron protesta Belém Cecilia Vidaña López y Noé Ceballos Zavala, como subdirectora académica y subdirector administrativo, respectivamente.

Belém Cecilia Vidaña López cuenta con una trayectoria en la docencia de 26 años, y en la Ibycenech se ha desempeñado como coordinadora de la Licenciatura en Educación Preescolar desde septiembre de 2019.

Noé Ceballos Zavala tiene una experiencia laboral de 30 años de servicio en el sector educativo, tanto en instituciones de Educación Básica como en la Ibycenech, donde tiene 8 años como docente.