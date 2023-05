Rinden homenaje a maestro ilustre

En conmemoración del Día del Maestro, el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, encabezó en la explanada del parque El Palomar, los honores a la bandera y la develación de una placa en honor a Germán Palma Holguín como Maestro Ilustre edición 2023.

El reconocimiento “Maestro Ilustre” se realiza de manera anual para agradecer a destacados docentes que han causado un gran impacto en la sociedad; en este sentido se reconoció a Germán Palma, quien se ha distinguido gracias a su vocación y por ir más allá, viendo siempre por las necesidades de sus estudiantes y su sensibilidad al trabajar a favor de los derechos humanos.

Al tomar la palabra, el presidente municipal agradeció las labores que realizan los maestros, por su dedicación, paciencia y esfuerzo diario para lograr la superación de los niños y adolescentes, gracias a la educación y la enseñanza.

"Quiero hacer un reconocimiento al maestro Germán Palma, quien hoy recibe la distinción de Maestro Ilustre por sus años de servicio, vocación y entrega a su profesión. Germán, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por la educación en nuestra ciudad, por la huella que estoy seguro has dejado en tus estudiantes, en toda la comunidad rarámuri a la que has ayudado de una forma admirable, por tu lucha incansable en materia de derechos humanos", expresó el edil capitalino.

Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por la educación en nuestra ciudad, por la huella que has dejado en tus estudiantes, en toda la comunidad a la que has ayudado, por tu lucha incansable en materia de derechos humanos"

rarámuri a la que has ayudado de una forma admirable, por tu lucha incansable en materia de derechos humanos", expresó el edil capitalino.

El homenajeado agradeció este reconocimiento y relató brevemente su vida, donde expuso los retos que tuvo a lo largo de su vida y las acciones que realizó para contribuir a la sociedad a través de la enseñanza.

El secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel Quiroz Carbajal, compartió que el 15 de mayo es una fecha que habla de la riqueza que los docentes dejan a toda la gente, a toda la población en colectivo cuando dejan a sus mayores tesoros en la escuela y con ello la posibilidad de brindar el mejor servicio a la patria de formar a mujeres y hombres.

Durante el evento se realizó un reconocimiento a todos los maestros por su trabajo, entrega, dedicación y compromiso con la docencia, ya que son vitales para el desarrollo de la sociedad.