Robaron en marzo más de 35 mil pesos en primaria y la tesorera apenas informó

Hidalgo del Parral.- Durante la mañana de este viernes, el director de la Institución Educativa Ángel Trías Álvarez #2606 hizo del conocimiento a los padres de familia que el dinero que se juntó por la adquisición de uniformes escolares de presidencia que pagaron los padres de familia, fue robado, siendo un total de 35,500 pesos.



Esta cantidad estaba resguardada la sociedad de Padres de Familia a cargo de la Tesorera quien desde el mes de marzo le notificó al director lo ocurrido, y quien apenas hoy les informó a los padres de familia lo ocurrido.



Cabe señalar que esta cantidad iba a ser utilizada para la adquisición de minisplit para los salones de la escuela ya que ese era el plan inicial cuando se recaudó el apoyo de los uniformes escolares.



Los padres de familia señalaron la inconformidad por ser apenas notificados de este robo, además de que no están muy conformes con la explicación que dio la tesorera ya que no presentó ninguna denuncia que interpuso ante la FGE por dicho robo.



Cabe señalar que el director presentó una carta compromiso a los padres de familia donde la tesorera entregó la cantidad de 20 mil pesos y se comprometía en el mes de marzo liquidar el resto sin embargo, no se ha cumplido con el pago total .