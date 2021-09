Rompe Akira paradigmas al pasear en falda

Silver Juárez

Chihuahua.- Akira de 22 años, es un joven estudiante, quien decidió romper paradigmas de vestimenta al pasear por el Centro de Chihuahua con falda y estilo más gótico y punk, por el simple deseo de hacerlo sin etiquetarse por alguna orientación o ideología.

El también estudiante de la licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), reconoció que si es cómodo el utilizar una falda larga aunque exista viento, pero también mostrar su estilo al aire libre.

Además, complementó con blusa negra transparente y maquillaje estilo gótico, una forma de expresarse simplemente, más no representar a alguna comunidad de ningún tipo, sino tener su propio estilo y pasear.

Dijo que es la primera vez que sale así a la calle y notó ciertas miradas, pero no le ha importado, ya que su interés es verse como él quiere, tener su propia identidad y aunque algunas personas etiqueten como persona no binaria o alguna catalogación afín, realmente no pertenece, sino es su simple gusto.

De esta forma, el joven destaca ligeramente por su atuendo, aunque en los últimos años, se ha tenido una tendencia de este tipo de vestimenta para varones, como una moda, un estilo variado, pero también simpatía por estas prendas, que originalmente son más utilizadas por las mujeres.

jnunez@diarioch.com.mx