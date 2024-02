Rompe fronteras por sus ganas de aprender

Chihuahua, Chih.- Carmen Andrea Castañeda Perea estudia en la Facultad de Derecho de la UACH, y acaba de regresar de Madrid, España, en donde estuvo por un semestre en la Universidad Rey Juan Carlos, de la región de Vicálvaro, que es una institución pública de investigación española.

Ella tuvo la oportunidad de vivir en la residencia que está dentro del campus y según lo que narra, su primera clase iniciaba a las 6:00 de la mañana, por lo que tenía la oportunidad de comenzar el día temprano y poder aprovechar el tiempo lo suficiente para asistir a clases, compartir con sus amigos y convivir con compañeros y leer en una biblioteca, a lo que ella describe como muy grande, para poder estudiar y ponerse al corriente.

Carmen Andrea describió que en su experiencia al principio fue muy difícil, debido a que los términos o costumbres, así como la manera de hablar y expresarse, era distinta.

En el ámbito cultural, mencionó que Madrid es una ciudad un poco exclusiva, pero a la vez autosuficiente, ya que en muchos aspectos las personas viven inmersas en su cotidianidad y no consideran nada ni nadie a su alrededor, pero como ella lo menciona, “nada es personal”.

Al ser una ciudad antigua en todos los aspectos, pero con toques de modernismos, Madrid cuenta con parte del mejor acervo histórico de España, por lo que no dejó de pasar la oportunidad de visitar los museos, como El Prado o de la Reina Isabel.

Carmen consideró que este tiempo que estuvo fuera de su casa le ayudó para convertirse en una persona autosuficiente, ya que desde que llegó al aeropuerto de esa ciudad, tuvo que valerse por sí misma y en ese momento supo que así iba a ser al menos por los siguientes seis meses.

“Si bien a veces me sentía un poco sola, quería hablar con mis papás, con mis amigos, pero la diferencia de horario no me lo permitía, por lo que me tuve que acostumbrar un poco a valerme por mi misma en muchos aspectos”, refirió.

Asimismo, dijo que fue interesante conocer muchas culturas de distintos países.

“Lo importante es que todas y todos al ser de diferentes nacionalidades, llegamos a respetarnos y convivir sanamente, aunque a veces sí había detalles que nos llegaban a molestar”, comentó Andrea al decir que compartió tanto con compañeras de

Kazajistán, como de China, entre otros.

Finalmente, Carmen Andrea expresó que si existe la posibilidad de viajar un tiempo para seguir con sus estudios, hay que aprovecharla inmediatamente, ya que es una gran oportunidad para crecer y lograr una adaptación al cambio.

“Todas esas experiencias son las que servirán para madurar y cambiar la perspectiva de ver todas las cosas; la gente con estas experiencias no cambia, lo que pasa realmente es que se crece, si tienes la oportunidad para crecer como persona, tómala”, expresó Carmen Andrea.