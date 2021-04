Rueda de la fortuna, una atracción en el olvido

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- La rueda de la fortuna ubicada en la Ciudad Infantil, muy presumida por el Gobierno del Estado, que tuvo un costo de ocho millones de pesos, traída desde China, actualmente está inutilizada, nunca se ha abierto al público, falta parte de la estructura para operar, es un atractivo que no podrá ser disfrutada este viernes, que se conmemora el Día del Niño, por lo que solo hay incertidumbre de cuándo volverá a abrir este icónico espacio.

Aunque una vez, se hizo un encendido de prueba, los trabajos de remodelación de todo el parque aún están pendientes, pero el abandono de las instalaciones muestra un panorama desalentador, pero la inversión anunciada en general fue de 60 millones de pesos.

Debido a la contingencia sanitaria por Coronavirus (Covid-19), este espacio se mantiene cerrado al público en general, ya que están prohibidas las aglomeraciones para evitar contagios, pero se anunciaron labores de rehabilitación, así como la gran atracción, que actualmente luce por su inactividad.

Esta estructura de gran atractivo, cuenta con 42 metros de altura y un diámetro de 38 metros, 24 cabinas y capacidad total para 96 personas. Aunque se dijo que ya está instalada, faltan las pruebas con personas, así como las bases para ingresar al armatoste y más atracciones.

Debido a que la obra está prácticamente terminada, la presidenta del DIF Estatal, Cinthia Aideé Chavira, había informado que harían una propuesta al Consejo Estatal de Salud para que les permita atender a los infantes en un entorno y un espacio controlado que no represente riesgo de contagio, pero hasta el momento, no se ha anunciado algo al respecto y debido al llamado “supercierre” con restricciones que incluyen este fin de semana, no parece que el Día del Niño tenga alguna oportunidad para que la rueda pueda usarse o lucir.

El Parque Infantil es un área muy significativa para todos los chihuahuenses; tiene más de mil 1400 metros cuadrados y desde hace 20 años no se le había realizado ninguna mejora.