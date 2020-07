Rumoran suspensión de la regidora Catalina Bustillos

Chihuahua.- El rumor de la supuesta suspensión de la regidora independiente, Catalina Bustillos Cárdenas, se acrecentó en redes sociales por publicaciones de grupos de la comunidad Lgbttti+, al asegurar que una jueza federal ordenó removerla del cargo, debido a un proceso legal por denuncias presentadas a raíz de un video publicado por la funcionaria municipal en el que da diversas opiniones, las cuales fueron consideradas como discursos de odio y homofóbicos.

De acuerdo con los comentarios y algunas publicaciones, Este 10 de julio de 2020, Karina Ivette Zepeda Pineda, jueza sexta de distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el municipio de Tijuana, Baja California, había reconocido que sus declaraciones podían causar daño a la comunidad de la diversidad sexual,

Al ser cuestionada, la edila capitalina dijo no haber sido notificada oficialmente, salvo las publicaciones, sin embargo dijo que es un procedimiento inviable y en dado caso, estaría en un estado de indefensión, por lo tanto violatorio a la norma jurídica.

“Esta semana tuve diversas reuniones de empresarios y asociaciones civiles para sumarse y apoyar el no al adoctrinamiento ideológico y el sí a la doctrina jurídica”, platicó la regidora antes también perteneciente a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Fue en mayo, cuando miembros de la comunidad Lgbttti acudieron ayer a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada a presentar una denuncia formal contra la regidora, por comentarios considerados como homofóbicos en redes sociales y fomentan la discriminación.

Lo anterior, luego de que el pasado miércoles 20 de mayo mediante su cuenta personal de Facebook, la edila subiera una transmisión en vivo en la que daba su opinión acerca de la condición de muchas personas relacionadas al movimiento, la identidad de género y expresó su versión con base en sus estudios de psicología, algo que no fue bien visto por usuarios ni colectivos al sentir que era denigrante, discriminatorio y muy ofensivas sus palabras.

Los denunciantes consideraron que la fueron una serie de connotaciones discriminatorios, ofensivas y con clara intención de fomentar la homo, lesbo, trans e interfobia.

Es por ello que la denuncia la hicieron en apego al Artículo 1o. de La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos en la que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

En respuesta a los comentarios de la funcionaria municipal, se han desplegado una serie de publicaciones en contra de ella, además de pedir su renuncia por considerarla ofensiva e inconsciente; también han realizado publicaciones negativas y de burla de su aspecto y su trabajo como regidora a raíz de dicha publicación.

No obstante, defendió su postura al asegurar que nunca hizo ningún señalamiento o palabra ofensiva hacia alguna persona en específico, sino dio una opinión de lo que ocurre con ciertos ciudadanos que se etiquetas de una manera u otra, además de que en caso de que alguien solicitará ayuda psicológica, se ofrecía, más no buscaba cambiarlos.

“Yo de ninguna manera ofendí, ni me expresé mal de nadie. El video ahí está, no lo voy a borrar. Una cosa es que con una opinión en mi libre derecho a expresarme, haya quien se sienta ofendido y otra es que realmente insulte, como sí me han insultado a mi directamente”, comentó la funcionaria municipal, quien dijo que a pesar de muchas desacreditaciones verbales en las redes sociales, cada persona es libre de expresar sus ideas ya sean positivas o negativas, pero en caso de ser necesario actuar legalmente lo haría.

El oficio explica como: “Audiencia Incidental, que corresponde al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 340/2020-G, promovido por Jonathan López de la Rosa, contra actos de Catalina Bustillos Cárdenas, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, con sede en Chihuahua; ante la presencia de Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida por la Secretaria Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas”, dice.