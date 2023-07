Sábado soleado con máxima de 37 grados

Chihuahua, Chih.- EL calor no cesa en la ciudad de Chihuahua, y este sábado no será la excepción ya que el sol estará en todo su esplendor, esto de acuerdo al portal The Weather Channel.

La temperatura máxima será de 37 grados centígrados, en tanto que la mínima será de 24 grados, mientras que las ráfagas de viento serán bajas, pues llegará a los 15 km/h.

La calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación atmosférica representa un riesgo escaso o nulo. En tanto, los niveles de polen de césped siguen siendo elevados.

Continúan las recomendaciones de mantenerse hidratados, usar ropa ligera de colores claros, evitar exponerse al sol y en caso de hacerllo, utilizar bloqueador solar, además de extremar precauciones con menores de edad, adultos mayores y mascotas.