Saca don Fidel el trapo rojo

El Diario

El señor Fidel Payares, de 77 años de edad y quien se dedica a la venta de fierro viejo y latas de aluminio, atraviesa una difícil situación, por lo que decidió sacar su prenda roja en el barandal de su casa en espera de algún apoyo alimenticio.

El hombre se encuentra solo en un pequeño cuartito de una vivienda en la colonia Rosario, donde sin embargo tras una fuerte caída se lastimó la cadera, lo que lo ha imposibilitado para seguir reuniendo sus botes y el material que vende en las chatarrerías.

“Me lastimé y me abrí poco la cintura, iba yo caminando y me di una resbalada y me caí de espaldas”, narró.

En su alacena apenas cuenta con dos latas de atún, con la incertidumbre de no saber qué comerá en los siguientes días.

Sin ningún tipo de pensión o apoyo gubernamental, el hombre depende enteramente de su trabajo, a pesar de su edad, pues poco a poco, dice, el cuerpo ya no le funciona igual.

“Ahorita me trajeron una sopita, pero nada más, tengo un poquito de gas para cocinar algo, pero lo que me hace falta es frijoles, arroz, lo que se pueda hacer y me dure algo de días”, acotó.

Don Fidel vive en la calle 70 y Media número 1602, casi esquina con Miguel Coronado, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía con algo de alimentos y despensa con el fin de poder tener algo almacenado mientras se recupera de su estado de salud.