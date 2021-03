Sacan labriegos kilos de basura de arroyos

Chihuahua.- Cada ocho días labriegos del Ejido Tabalaopa deben destapar la trampilla que se encuentra en el canal de riego que se obstruye por kilos y kilos de basura, que van desde desperdicios de tipo hospitalario, hasta electrónicos, animales muertos y otros que bloquean el canal de riego que llega desde la Junta de los Ríos hasta el suroriente de la ciudad.

Así lo explicó Manuel Esparza, quien el día de ayer realizaba esta labor con la ayuda de un tridente sobre la avenida Fuerza Aérea y casi Palestina, al suroriente de la ciudad. En el sitio acumulaba los desperdicios en la banqueta a la espera de que el Municipio pase a recogerlos, según detalló.

“Esta agua va para regar praderas y a los ranchos. Ahorita está tapado y el agua empieza a brincarse a la avenida y puede hasta provocar un accidente con los carros, ya han pasado accidentes aquí porque se llena de agua ahí”, apuntó.

Ante la situación de grave contaminación y desperdicios que la corriente de los ríos y arroyos arrastran, los ciudadanos de este ejido son quienes asumen la labor de destapar estas cloacas donde encuentran desde jeringas, ampolletas, guantes de látex, condones, animales muertos, plásticos, llantas, artículos electrónicos, sólo por mencionar algunos de la enorme lista.

Aunque se trata de un pequeño canal de aguas negras, para Manuel se trata de algo que no debería de suceder, pues señaló que si la gente tuviera más consciencia de no tirar la basura, en los ríos y arroyos esto no llegaría hasta el lugar.

“Aquí la máquina del Municipio llega y llena dompes, el canal pasa por varias colonias desde la Junta de los Ríos, aquí es donde todo se junta, pero está mal esto”, condenó.