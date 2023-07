Sacrificio de sangre

¿Supiste la historia del niño al que descuartizaron cuando llegó a pedir dulces en la noche de Halloween a una casa abandonada? ¿No viste las fotos en el periódico? Pues el niño del periódico ya estaba tapado con una cobija, pero me contó un vecino que el cuerpecito estaba como si lo hubieran empezado a hacer pedazos pero que le quedó todo colgando sin que se le separaran los miembros...

¡Qué cosa tan espantosa!

Yo recuerdo que, cuando era niña siempre iba en Halloween a pedir caramelos a las casas de mis vecinos y regresaba con mi calabaza llenita de golosinas ¡y me encantaba! Mi mamá nunca vio ningún peligro en que saliéramos, siempre y cuando fuéramos en grupo para hacernos compañía.

Al chamaquito que fue descuartizado, yo lo conocí, porque esa tarde escuché que tocaban la puerta y fui a abrir, y era el niño, un tarahumarita que venía solo, y que me regaló una sonrisota y se sonrojó como si yo hubiera sido la primera “clienta” de su colecta de dulces.

“¿Me da mi calaverita?” -Me dijo con su sonrisa y sus ojotes negros preciosos. Y yo fui corriendo a la alacena a ver qué le daba, porque nunca me acordé de que era la fecha del Halloween y no me previne con golosinas. Le conseguí una bolsita de dulces de la última piñata a la que invitaron a mi sobrinito, le di también un frasquito de ate de membrillo y una bolsita con nueces de Camargo.

El niño, al que calculé edad de unos siete años, salió corriendo bien contento, y yo en seguida me fui a la tienda a comprar dulces, ¡no fuera a ser víctima de las bandas de los niños disfrazados de monstruitos!

Dice mi vecino que el niño anduvo por todas las casas del barrio, hasta que se topó con los grupos de niños de clase media que lo corrieron y lo amenazaron, racistas, con que lo iban a golpear si lo volvían a ver acá. El tarahumarita se fue, pues, a las orillas, y dicen que la casa donde lo atacaron a machetazos, era una casa sola, abandonada en donde era fama que se reunía un grupo de satánicos.

“Eran de un culto satánico -lo jura mi vecino-, porque los satánicos tienen especial cuidado de celebrar una ceremonia en esta fecha”.

Yo no sé si creerle a mi vecino, pero me dijo que las prácticas satánicas de la temporada empiezan cinco semanas antes del Halloween, y que en la víspera realizan ellos un ritual que consiste en asesinar a un bebé o a un niño muy pequeño. El niñito es casi siempre el fruto de una mujer miembro del culto satánico, quien lo ha dedicado especialmente para este sacrificio. Por su inocencia y su fragilidad, un pequeñito es visto por estos individuos como el cordero perfecto para la hecatombe dedicada a su amo. Y la mera fecha, otro niño, o una mujer, deberá ser asesinado con hierros filosos.

Obvio es decir que los verdugos del niño tarahumara nunca fueron encontrados, y yo cada año me acuerdo de ese cordero cuya vida segaron manos criminales, más que criminales, degenerados, y me viene siempre el recuerdo de su sonrisa y de sus ojotes negros preciosos.